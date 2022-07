Les résultats des 10e et 12e CBSE sont sortis et Twitter a dépassé les examens du jury avec des mèmes

Le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a déclaré les résultats des examens du conseil des classes 12 et 10 le vendredi 22 juillet. Pour les examens de la classe 12, non seulement moins d’élèves ont réussi les conseils, mais aussi le nombre d’élèves obtenant 90% + notes a vu une chute drastique. Notamment, l’année dernière, le conseil n’a organisé aucun examen en raison de la pandémie et en 2020 également, certains des examens ont dû être annulés à mi-parcours.

Alors que les gens étaient occupés à vérifier les résultats, desis s’est tourné vers les médias sociaux et a partagé des mèmes pour réduire l’anxiété des étudiants.

Regarde:

Site Web du CBSE le jour des résultats #CBSEresults pic.twitter.com/s3uFivDZN1 – Sagar (@sagarcasm) 22 juillet 2022

Les élèves de la 12e classe montrant ses résultats cbse à ses parents et proches.#CBSE #CBSEresults pic.twitter.com/dY5Y2bd6LG — VK (@Suprvirat) 22 juillet 2022

Préparation du parent avant la libération de #CBSE Résultat classe 12.#CBSEresults pic.twitter.com/RVvQvHMTdR – Supriya (@ Supriya404) 22 juillet 2022

*CBSE a annoncé les résultats dans la matinée*

Étudiants:-#CBSEresults pic.twitter.com/gkOWZhGsyP — S (version taylor) (@SultryPortraits) 22 juillet 2022

#CBSEresults

Pov vous obtenez en dessous de 80%

Parents/oncles/voisins/doodh/wala/chaiwala/bsdwala et tous – pic.twitter.com/AmfOFHDetA – Vishal Verma (@Itsvishaaaal) 22 juillet 2022

Le résultat du 12e conseil CBSE est sorti‼️

en attendant les étudiants aux parents et voisins Parents montrant #TrailerOfTheYear à leurs élèves #cbseclass12 #CBSEresults pic.twitter.com/9C9DVDOzzc – Suchitra Das (@Suchitra_Dass) 22 juillet 2022

C’est la première fois que le conseil annonce les résultats des classes 10 et 12 à la même date. CBSE a annoncé les résultats de la classe 12 plus tôt ce matin et les résultats de la classe 10 sont annoncés aujourd’hui. Le conseil d’administration n’a publié aucune confirmation officielle de la date des résultats cette fois avant d’annoncer les résultats.

Les résultats de cette année sont basés sur les périodes 1 et 2 combinées. Comme dans la classe 12, les élèves de la classe 10 obtiendront également un résultat final basé sur une pondération de 30% au 1er trimestre et une pondération de 70% aux notes du 2ème trimestre. Habituellement, les étudiants qui obtiennent des notes de 33% sont considérés comme ayant réussi les examens du 10e conseil du CBSE, mais comme le conseil a divisé les examens en deux parties, les critères de réussite peuvent changer. Selon les informations disponibles jusqu’à présent, le CBSE ne demandera pas aux étudiants de passer chaque trimestre séparément et considérera plutôt le pourcentage de réussite global. Chaque partie recevra probablement un poids égal.

Outre les sites Web officiels, les étudiants peuvent également consulter leurs notes sur l’application UMANG, disponible à la fois sur le Google Play Store et sur l’iOS App Store. Il sera également disponible via SMS et l’application DigiLocker.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.