Après que les bénéfices de Tesla aient raté la cible, l’anxiété du fondateur et PDG Elon Musk est devenue évidente.

Le géant des véhicules électriques, que Musk avait présenté comme «résistant à la récession » il y a un an, a enregistré une croissance positive de son chiffre d’affaires, mais a vu la livraison, la production et le prix de vente moyen chuter. au cours du trimestre terminé le 30 septembre. Son résultat d’exploitation est toujours positif, mais a réduit de moitié depuis la même époque il y a un an.

Le habituellement ambitieux et confiant Musk a choisi une voie prudente, choisissant de modérer les attentes et de partager ses craintes concernant l’économie mondiale. lors de l’appel aux résultats hier (19 octobre).

Il a souligné l’importance de rendre les Tesla moins chères ces derniers temps, et a continué à « insister sur cette question des intérêts » – la hausse des taux d’intérêt freinant les dépenses de consommation – qui « augmente le coût de la voiture ».

Au Mexique, Tesla « prépare le terrain » pour commencer la construction de l’usine de Monterrey, au Mexique, mais l’entreprise n’est pas prête à y aller « à fond » en raison, vous l’aurez deviné, « de l’environnement de taux d’intérêt élevés que nous connaissons ». J’y suis.

Évoquant la faillite de General Motors et de Chrysler en 2009, Musk a admis être plus paranoïaque qu’il ne devrait l’être parce qu’il souffre depuis lors d’un « syndrome de stress post-traumatique… grand temps ». Il ne veut pas « entrer à toute vitesse dans l’incertitude », en particulier avec les guerres en cours entre la Russie et l’Ukraine et entre Israël et le Hamas.

À la lumière de l’annonce pessimiste, l’action de Tesla a chuté de plus de 9 % avant la fermeture des marchés hier. Et avec cela, les actions d’autres acteurs de l’industrie américaine ont également chuté. Parmi eux figuraient Rivian (-5,1 %), Lucid (-4,2 %) et Fisker (-3,5 %).

Graphique : les actions de Tesla ont chuté en raison de mauvais résultats au troisième trimestre

Citable : les Tesla doivent être plus abordables

« Je ne saurais trop insister sur le fait que la grande majorité des gens qui achètent une voiture concernent le paiement mensuel. Et à mesure que les taux d’intérêt augmentent, la proportion de ce paiement mensuel constituée d’intérêts augmente naturellement. Ainsi, si les taux d’intérêt restent élevés ou s’ils augmentent encore, il est d’autant plus difficile pour les gens d’acheter une voiture qu’ils n’en ont tout simplement pas les moyens. Et nous suivons, je crois, qu’à ce stade, le modèle Y soit la voiture la plus vendue au monde, mais pas seulement en termes de revenus, mais en volume unitaire. Si vous comparez cela aux autres véhicules numéro deux, numéro trois et ainsi de suite, ils coûtent beaucoup moins cher que notre voiture. Nous touchons donc ici simplement à la loi des grands nombres. —Elon Musk lors de l’appel aux résultats de Tesla le 19 octobre

Un grand chiffre : les ventes de Cybertruck

250 000 : Des cybertrucks par an avec lesquels Tesla finira par 2025, selon la meilleure estimation de Musk. « Le Cybertruck fait partie de ces produits spéciaux qui n’apparaissent qu’une fois de temps en temps. Et les produits spéciaux qui apparaissent de temps en temps sont tout simplement incroyablement difficiles à commercialiser, à atteindre en volume et à être prospères. C’est fondamental pour la nature de la nouveauté », a déclaré Musk lors de l’appel.

2-9% : Baisse des stocks des principaux fabricants chinois de véhicules électriques comme BYD, XPeng, Li Auto, Nio et Geely ce matin (20 octobre), suggérant que l’impact de Tesla est mondial

16 milliards de dollars : De combien la valeur nette de Musk a chuté après la chute des bénéfices et des actions de Tesla, étant donné qu’il détient 13 % de l’entreprise. Il est toujours l’homme le plus riche du monde au moment de la rédaction de cet article.

Encore une chose : Toyota et Lexus adoptent le connecteur de charge de Tesla

Toyota et Lexus, à la suite du les traces d’autres constructeurs automobiles historiques comme Ford, GM, Honda et BMW…adoptent le connecteur de charge de Tesla appelé le système de recharge nord-américain (NACS). L’alternative à la norme américaine de recharge rapide, le Combined Charging System (CCS), a même obtenu l’approbation de la Maison Blanche. vote d’approbation participer au plan d’expansion de la recharge des véhicules électriques du gouvernement fédéral. Les connecteurs de Tesla sont deux fois plus petit et deux fois plus puissant comme ceux CSS.