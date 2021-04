Mercredi, Yum Brands a annoncé des résultats trimestriels qui ont écrasé les attentes des analystes alors que les consommateurs américains retournaient dans ses restaurants.

Les actions de la société ont augmenté de moins de 1% dans le commerce avant commercialisation.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête d’analystes réalisée par Refinitiv:

Bénéfice par action: 1,07 USD ajusté contre 87 cents attendus

Chiffre d’affaires: 1,49 milliard de dollars contre 1,45 milliard de dollars attendu

La société a déclaré que son bénéfice net pour le premier trimestre de l’exercice avait atteint 326 millions de dollars, ou 1,07 dollar par action, contre 83 millions de dollars, ou 27 cents par action, un an plus tôt.

Hors gains de refranchising et autres éléments, Yum a gagné 1,07 $ par action, dépassant les 87 cents par action attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Ventes nettes a augmenté de 18% à 1,49 milliard de dollars, dépassant les attentes de 1,45 milliard de dollars. Les ventes mondiales des magasins comparables ont augmenté de 9% au cours du trimestre, la société étant confrontée à des comparaisons avec le premier trimestre de l’année dernière, lorsque Covid-19 a commencé à nuire à la demande.

Yum a déclaré avoir enregistré des ventes record à l’échelle du système numérique de plus de 5 milliards de dollars, aidées par une croissance accélérée hors site. Pour stimuler davantage les ventes en ligne, la société a acheté deux startups technologiques, Tictuk et Kvantum, au cours du trimestre. Tictuk permet aux clients de commander de la nourriture sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie, et Kvantum utilise l’intelligence artificielle pour les informations sur les consommateurs et l’analyse des performances marketing. Les conditions financières des deux accords n’ont pas été divulguées.

Les ventes des magasins comparables de KFC ont augmenté de 8%. Sur une base de deux ans, ses ventes à magasins comparables sont restées stables. Les ventes internationales de la chaîne de poulet frit reviennent à un rythme plus lent, pénalisées par des verrouillages prolongés dans certains pays. Cependant, sa division américaine a enregistré une croissance des ventes à magasins comparables de 11% sur deux ans.

Les ventes des magasins comparables de Pizza Hut ont grimpé de 12% au cours du trimestre. Sur une base de deux ans, ses ventes à magasins comparables ont diminué de 1%. Environ 3% de ses emplacements ont été temporairement fermés au cours du premier trimestre, ce qui a ralenti la croissance de ses ventes à magasins comparables. La division américaine de Pizza Hut a enregistré une croissance des ventes des magasins comparables de 8% sur une base de deux ans, tandis que la division internationale a vu les ventes des magasins comparables diminuer de 7% dans le même temps.

Taco Bell a enregistré une croissance des ventes des magasins comparables de 9% par rapport à la période de l’an dernier et de 10% sur une base de deux ans.

Le Habit Burger Grill, acquis par Yum au cours du premier trimestre de l’année dernière, a enregistré une croissance des ventes à magasins comparables de 13%. Sur une base de deux ans, ses ventes à magasins comparables ont augmenté de 3%.

Yum a ajouté 435 nouveaux restaurants nets à son empreinte mondiale au cours du trimestre. KFC et Taco Bell ont augmenté leur nombre total d’unités, mais Pizza Hut a chuté.