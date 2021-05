Les résultats de Wendy’s (WEN) Q1 2021 battent

Son pari sur le petit-déjeuner porte ses fruits puisque Wendy a annoncé mercredi des résultats meilleurs que prévu et a relevé ses prévisions pour l’année.

Les actions de la chaîne de restauration rapide ont récemment baissé d’environ 2%, les actions du marché en général ayant chuté. Après la publication de ses bénéfices, l’action avait augmenté de plus de 5%.

Il s’attend désormais à un bénéfice ajusté compris entre 72 cents et 74 cents par action, par rapport aux estimations précédentes d’un bénéfice ajusté compris entre 67 cents et 69 cents par action.

L’entreprise a dépensé 3,5 millions de dollars en publicité pour promouvoir ses produits de petit-déjeuner. Il s’attend à ce que ses activités à l’étranger et son menu de petit-déjeuner s’améliorent à l’avenir.

« Nous ne pourrions être plus satisfaits de la dynamique de notre activité qui s’est poursuivie au premier trimestre 2021, les ventes ayant largement dépassé nos attentes et alimenté notre modèle économique de restauration, entraînant des bénéfices démesurés », a déclaré le président et chef de la direction Todd Penegor à propos des résultats. appel.

Au premier trimestre, le bénéfice net déclaré de la société est passé à 41,4 millions de dollars, ou 18 cents par action, contre 14,4 millions de dollars, ou 6 cents par action, il y a un an.

Sur une base ajustée, Wendy’s a gagné 20 cents par action, dépassant les estimations moyennes des analystes de 15 cents par action, publiées dans une enquête Refinitiv.

Les revenus sont passés à 460,2 millions de dollars contre 405 millions de dollars il y a un an. C’était également plus élevé que les 444 millions de dollars prévus par les analystes.

Les ventes mondiales des magasins comparables de la chaîne de restaurants ont augmenté de 13% par rapport à il y a un an.

Wendy’s a déclaré qu’un sandwich au poulet récemment lancé s’est très bien vendu au cours du trimestre.

« La force du poulet classique, ainsi que le succès du Jalapeno Popper, nous a permis de très bien rivaliser dans la catégorie des sandwichs au poulet. En fait, notre part de sandwiches au poulet pané au sein de QSR a augmenté au mois de mars, malgré des activité compétitive », a déclaré Penegor.

Le KFC et McDonald’s de Yum Brands ont également récemment lancé des sandwichs au poulet. La catégorie a été si chaude qu’elle commence à rencontrer un resserrement des approvisionnements en poulet.

Wendy’s a racheté pour 56 millions de dollars d’actions au premier trimestre et a augmenté son autorisation de rachat d’actions de 50 millions de dollars à 150 millions de dollars.