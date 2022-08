Les résultats de Sweetgreen (SG) du T2 2022 sont conformes aux estimations

Les actions de Sweetgreen ont plongé de plus de 20% dans les échanges prolongés mardi après que la chaîne de salades ait abaissé ses prévisions pour 2022.

La société de restauration a également déclaré qu’elle avait licencié 5% de la main-d’œuvre de son centre de support et qu’elle réduirait ses effectifs dans un immeuble de bureaux plus petit pour réduire ses dépenses d’exploitation.

À la clôture de mardi, les actions de Sweetgreen avaient chuté de 37 % depuis son introduction en bourse en novembre.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Perte par action : 36 cents, conforme aux estimations

Revenus : 124,9 millions de dollars contre 130,2 millions de dollars prévus

Les ventes de Sweetgreen ont ralenti autour du Memorial Day, ce qui a conduit la société à réviser ses prévisions à la baisse, a déclaré le directeur financier Mitch Reback dans un communiqué.

Lors de la conférence téléphonique de l’entreprise, les dirigeants ont attribué le ralentissement à un certain nombre de facteurs, allant de “niveaux sans précédent de voyages estivaux”, à un retour lent au bureau et à une autre vague de nouveaux cas de Covid-19.

Au cours du trimestre terminé le 26 juin, les ventes nettes de Sweetgreen ont augmenté de 45 % pour atteindre 124,9 millions de dollars. Ses ventes à magasins comparables ont grimpé de 16 %, dopées par des hausses de 6 % des prix des menus.

Pour l’année, Sweetgreen prévoit désormais un chiffre d’affaires annuel de 480 à 500 millions de dollars, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes de 515 à 535 millions de dollars. La chaîne a également révisé ses perspectives de ventes à magasins comparables, prévoyant une croissance de 13% à 19%, en baisse par rapport à la projection précédente de 20% à 26%.

“Nous pensons qu’il s’agit d’une estimation prudente, mais avec le recul, nous nous sommes trompés sur tant de ces appels”, a déclaré Reback lors de l’appel.

De plus, Sweetgreen a également modifié ses perspectives de pertes ajustées avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement à une fourchette de 45 à 35 millions de dollars, plus large que sa fourchette précédente de 40 à 33 millions de dollars.

Mais la chaîne a partagé les mesures qu’elle prend pour atteindre la rentabilité, y compris les licenciements et la réduction de son empreinte immobilière en déménageant dans un bureau plus petit. Les indemnités de départ et les avantages connexes devraient coûter à l’entreprise entre 500 000 et 800 000 dollars, tandis que le déménagement du bureau coûtera entre 8,4 et 9,9 millions de dollars. Les charges devraient avoir un impact sur ses résultats du troisième trimestre.

Sweetgreen a annoncé une perte nette au deuxième trimestre de 40 millions de dollars, ou 36 cents par action, supérieure à une perte nette de 26 millions de dollars, ou 1,55 $ par action, un an plus tôt. La société a blâmé une augmentation de la rémunération à base d’actions pour ses pertes croissantes.

Lisez le rapport complet sur les revenus ici.

Correction : une version précédente de cette histoire déformait les prévisions précédentes de Sweetgreen concernant la croissance de ses ventes dans les magasins comparables.