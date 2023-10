Les résultats de Samsung au troisième trimestre dépassent les attentes et la crise des puces s’atténue

Samsung a publié ses résultats préliminaires du troisième trimestre, soulignés par une baisse des bénéfices plus faible que prévu de 78 %. Le bénéfice d’exploitation de Samsung pour les mois de juillet à septembre s’est élevé à 2 400 milliards de wons (1,79 milliard de dollars), soit une forte baisse par rapport aux 10 850 milliards de wons de la même période en 2023. Les raisons de la crise annuelle sont le ralentissement de l’économie mondiale et la forte réduction de la demande de puces.

Toutefois, le bénéfice de Samsung au troisième trimestre a été considérablement supérieur aux 640 milliards de won du premier trimestre (le plus bas depuis 2009) et aux 670 milliards de won du deuxième trimestre. Le bénéfice d’exploitation de Samsung de 2.400 milliards de wons a dépassé les 2.100 milliards de wons prévus par LSEG SmartEstimate.

Alors que le boom des puces provoqué par la pandémie s’est atténué, les prix des puces ont chuté, provoquant un choc économique majeur pour Samsung, le premier producteur mondial de puces mémoire.

Samsung a réussi à compenser les pertes en se concentrant sur des puces plus rentables et haut de gamme, comme la DRAM, et en continuant à réduire la production de puces plus anciennes.

Source