Les résultats de Papa John’s (PZZA) Q1 2021 battent

Les résultats du premier trimestre de Papa John ont dépassé les attentes alors que la chaîne de pizzas a conservé l’élan qu’elle a vu pendant la pandémie de coronavirus, alors même que le pays rouvre ses portes.

L’action était en baisse de 2,7% sur la pré-commercialisation jeudi après l’annonce des résultats.

La pizza était un pari éprouvé pour de nombreux consommateurs qui recherchaient des aliments familiers et pratiques à livrer au tout début de la crise sanitaire. Mais grâce en partie aux innovations de menu telles que la pizza Epic Stuffed Crust, les ventes de l’entreprise continuent de croître. Papa John’s s’efforce également d’améliorer ses opérations et a embauché plus de 30 000 travailleurs au cours de la dernière année.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête d’analystes réalisée par Refinitiv:

Bénéfice ajusté par action: 90 cents contre 56 cents estimés

Chiffre d’affaires: 511,7 millions de dollars contre 471 millions de dollars estimés

Pour le trimestre terminé le 28 mars, le bénéfice net est passé à 33,9 millions de dollars, ou 82 cents par action, contre 8,4 millions de dollars, ou 15 cents par action, un an plus tôt.

Hors éléments, Papa John’s a gagné 90 cents par action, dépassant de loin le bénéfice de 56 cents par action attendu par les analystes.

Les revenus ont augmenté de près de 25% à 511,7 millions de dollars, contre 409,9 millions de dollars un an plus tôt, dépassant les estimations de 471 millions de dollars.

En Amérique du Nord, les ventes à magasins comparables ont augmenté de 26,2%, dépassant le gain de 14,6% estimé par les analystes. Ses activités internationales ont également été solides, les ventes des magasins comparables ayant augmenté de 23,2% au cours du trimestre, au-dessus de l’augmentation de 17,4% prévue.

Le PDG Rob Lynch a déclaré que la force soutenue de son entreprise était due à une stratégie mise en place en 2019 pour se concentrer sur l’innovation, le développement, l’amélioration des opérations et la construction d’une culture d’entreprise inclusive.

«Nous avons accéléré ces stratégies tout au long de la pandémie», a déclaré Lynch à CNBC. «Le premier trimestre a été le point culminant de toutes ces choses, amplifié par le lancement d’Epic Stuffed Crust. Il a été un énorme succès pour notre système, attirant une toute nouvelle vague de clients, dépassant nos attentes et augmentant notre moyenne de billets, car c’est une pizza haut de gamme. «

Cet article est le dernier lancé pendant le mandat de Lynch en tant que PDG. D’autres exemples incluent les sandwichs Papadias et la pizza Shaq-a-Roni, un clin d’œil au membre du conseil d’administration et franchisé Shaquille O’Neill.

Selon Lynch, Papa John’s fait la promotion de ses nouveaux articles depuis plus longtemps que prévu en raison des réactions positives des consommateurs. Il y a un pipeline de produits innovants à venir, a-t-il dit, alors que les tests se poursuivent.

Alors que les discussions sur l’inflation sont endémiques, les coûts des produits de base ne sont pas un facteur aussi important pour la marque, a déclaré Lynch. La disponibilité de l’offre et les pénuries de main-d’œuvre sont des problèmes plus importants.

«L’approvisionnement en matières premières a été un peu difficile, et il est motivé, du moins d’après ce que nos fournisseurs nous disent, principalement par le manque de main-d’œuvre pour être en mesure de traiter les matériaux», a-t-il déclaré, citant les ailes de poulet comme exemple.

Papa John’s a embauché des dizaines de milliers de travailleurs alors que ses ventes ont augmenté. Pour retenir les travailleurs, il a offert des primes spéciales de première ligne et des avantages supplémentaires en matière de soins de santé.

Papa John’s n’offre pas encore de prévisions annuelles en raison de l’incertitude entourant la pandémie.

Les ventes ont été fortes en avril, a déclaré Lynch, ajoutant que la société était convaincue qu’elle offrira une croissance des ventes à magasins comparables au deuxième trimestre, qui est stable à légèrement positive en Amérique du Nord par rapport à l’année dernière. L’augmentation est notable étant donné qu’elle a enregistré une croissance de près de 30% au cours de la période de l’année précédente.

Les magasins sur les marchés intérieurs qui rouvrent continuent de voir une demande égale ou supérieure aux marchés restreints, a déclaré Lynch. La société observe des tendances similaires sur ses marchés étrangers, avec de bonnes performances au Royaume-Uni, en Chine, en Corée, au Moyen-Orient et au Chili.

« Nous sommes vraiment optimistes sur le type de transformation que nous avons construit au cours des 18 derniers mois et sa durabilité au-delà de la pandémie, étant donné ces données. Il y a une demande soutenue de livraison et de pizza », a-t-il déclaré. «Nous ne sommes pas une entreprise de pizzas en cas de pandémie – nous avons transformé cette entreprise grâce à un travail acharné et à une réflexion approfondie de la part des gens de tout le système, et nous pensons que nous allons continuer à surpasser l’industrie longtemps après le retrait de la pandémie.

Les actions de Papa John ont clôturé mardi à 94 $. Depuis le début de l’année, les actions de la société ont augmenté de près de 11%, portant sa valeur marchande à environ 3,1 milliards de dollars.

Note de programmation: Le PDG de Papa John, Rob Lynch, se joindra à «Mad Money» de CNBC jeudi à 18 h HE pour discuter du trimestre.