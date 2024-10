Les résultats de Novak Djokovic contre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz – une petite partie d’un gros problème

Près de deux décennies après la dernière fois que cela s’est produit, Novak Djokovic se retrouve à occuper un espace du tennis masculin qu’il ne connaît que trop bien. Il est de loin le troisième meilleur joueur du monde.

À l’été 2007, peu après ses 20 ans, Djokovic a atteint les demi-finales de Roland-Garros et de Wimbledon, avant d’atteindre la finale de l’US Open. Il a été n°3 mondial pendant tout le mois de juillet, est tombé au n°4 pendant une semaine en août, puis est resté n°3 jusqu’en… mai. De 2009.

Sur son chemin se trouvaient Rafael Nadal, qui l’a battu lors des demi-finales de Roland-Garros et de Wimbledon, et Roger Federer, qui l’a battu en deux sets à New York. À l’exception de son titre à l’Open d’Australie 2008, les défaites contre Nadal et Federer ont défini la carrière de Djokovic de cet été jusqu’en 2011. Tous deux l’ont battu plusieurs fois chacun dans les phases finales des tournois majeurs entre 2008 et 2010, Djokovic enregistrant deux victoires de son posséder contre eux lors de ces événements.

Désormais, alors que la saison 2024 touche à sa fin, Djokovic a devant lui Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Dimanche, Sinner a battu Djokovic en deux sets lors de la finale du Shanghai Masters – un tournoi que Djokovic a remporté quatre fois, plus que tout autre joueur, et où il a une fiche de 39-6. Sinner l’a désormais battu deux fois cette année, trois fois de suite et lors de quatre de leurs cinq dernières rencontres ATP ; durant cette période, Djokovic a également perdu des finales consécutives de Wimbledon contre Alcaraz. Cela fait de Sinner seulement le sixième joueur à remporter trois matchs consécutifs au niveau ATP contre Djokovic, selon Opta :

Joueur Saison Roger Federer 2006-07, 2010 Rafael Nadal 2007-09, 2012-13 Jo-Wilfried Tsonga 2008 Andy Murray 2008-09 Andy Roddick 2009 Jannik pécheur 2024

Djokovic a battu Alcaraz 7-6(3), 7-6(2) pour remporter l’or olympique en août, mais lors de ses cinq matches contre les deux premiers cette année, il n’a remporté que trois sets. Deux d’entre eux participaient à cette finale olympique, l’autre lors de sa défaite par ailleurs simple en quatre sets contre Sinner à l’Open d’Australie.

Sinner et Alcaraz se sont également partagés les quatre tournois du Grand Chelem de cette année, le laissant sans tournoi majeur au cours d’une année civile pour la deuxième fois seulement depuis 2010.

Djokovic a réitéré dimanche que les titres du Grand Chelem sont ce qui le motive à continuer à 37 ans, après avoir gagné tout ce qu’il y a à gagner dans ce jeu. « Pour le moment, il s’agit vraiment de Grands Chelems et de voir jusqu’où je peux pousser la barre pour moi-même », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Le Serbe a besoin d’un tournoi majeur de plus pour s’éloigner du record de 24 de Margaret Court – dont neuf avant que le tennis ne devienne professionnel – qu’il a égalé en remportant l’US Open l’année dernière. Pour le reste de l’année 2024 et jusqu’en 2025, il devra équilibrer le maintien de son niveau et de sa forme physique pour ces quatre tournois majeurs en sachant que, sans les points de classement accumulés dans d’autres événements, ses rencontres avec Sinner et Alcaraz lors de ces tournois majeurs auront lieu plus tôt. et les tours précédents.



Djokovic et Alcaraz ont disputé deux finales définitives à Wimbledon en deux ans (Charlotte Wilson / Offside via Getty Images)

La défaite de Djokovic en demi-finale contre Sinner était sa première défaite à l’Open d’Australie – où il est 10 fois champion – en six ans. Pour la deuxième fois seulement de sa carrière en Grand Chelem, Djokovic n’a pas réussi à obtenir une balle de break et ses 17,2 % de points gagnés au retour du premier service étaient son troisième pire total de 2024.

Dimanche à Shanghai, peut-être le meilleur retourneur de l’histoire du sport a connu des difficultés similaires, remportant cette fois seulement 34,6 % des points de retour sur son deuxième service – encore une fois sa troisième pire performance de 2024. Et tandis que la plupart des adversaires cèdent au plus grand de Djokovic. solidité dans les moments cruciaux, Sinner ne l’a pas fait. C’est Djokovic, et non Sinner, qui a commis une erreur décisive lors du tie-break crucial du premier set.

Contre Alcaraz à Wimbledon, Djokovic, certes pas en pleine forme, est de nouveau revenu mal. Il a remporté 16,1 pour cent de points de retour sur premier service, son deuxième total le plus bas de l’année, et a déclaré après le match qu’il n’avait jamais vu le jeune Espagnol servir aussi bien.

Djokovic a également eu une terrible journée de service. Il a remporté 40 pour cent des points derrière son deuxième service, son deuxième chiffre le plus bas de 2024 et bien en dessous de sa moyenne de l’année de 55,9 pour cent. Le score de 6-2, 6-2, 7-6 (4) ce jour-là a sans doute flatté le finaliste battu, Alcaraz effaçant le service de Djokovic à 4-4 dans le troisième set après avoir largement parcouru les quatre jeux de service précédents joués. Pour battre Alcaraz en finale olympique, Djokovic a réalisé son meilleur match de l’année dans le tournoi qui comptait le plus pour lui, élevant son niveau dans les deux tie-breaks, notamment le deuxième. Alcaraz, qui n’a converti aucune des huit balles de break dans le match, a plongé dans les deux tie-breaks et sur ces balles de break.

ALLER PLUS PROFONDE Le tennis passe généralement le flambeau. Carlos Alcaraz s’enfuit avec

Un problème pour Djokovic est que Sinner et Alcaraz performent à un tel niveau qu’il ne peut pas faire grand-chose pour les préparer avec un entraînement de match qui n’implique pas de jouer des matchs significatifs contre eux. Son emploi du temps relativement clairsemé lui a permis de maintenir sa forme physique tout en se qualifiant de manière fiable pour les tournois majeurs au cours de la première semaine, se préparant au match en gagnant dès les premiers tours. Il l’a fait cette année à Roland-Garros, tombant seulement à cause d’une déchirure du ménisque médial dont il s’est remis pour atteindre la finale de Wimbledon. Il l’a également fait à l’US Open, avant de rencontrer un Alexei Popyrin inspiré et de ne pas réussir à élever son niveau pour relever ce défi.

Djokovic a disputé 12 tournois cette année, contre 14 pour Sinner et 16 pour Alcaraz (en comptant les éliminatoires de la Coupe Davis du mois dernier comme un seul événement plutôt que deux rencontres distinctes). Djokovic terminera probablement l’année avec 14 événements, soit le même qu’en 2023 et deux de plus qu’un an plus tôt lorsqu’il avait raté le swing australien en raison de son statut vaccinal contre le Covid-19. Djokovic a disputé 13 événements l’année précédente.

Cette approche très cohérente a généralement conduit à des résultats toujours brillants, mais c’est son classement mondial et ses points accumulés grâce à des titres constamment remportés qui lui ont permis d’y parvenir sans risquer d’affronter les meilleurs joueurs avant les phases finales des événements.



La défaite de Sinner contre Djokovic à Melbourne s’est avérée un moment marquant en 2024 (Daniel Pockett / Getty Images)

Cela est peut-être sur le point de changer.

Djokovic a accumulé 3 910 points de classement jusqu’à présent en 2024, remportant une seule épreuve et aucun titre ATP – son plus bas total depuis 2005. Cela le place au 6e rang de la « Race to Turin », la ville italienne où se déroule le Tour de fin de saison. Des finales ont lieu. Il est actuellement n°4 au classement mondial ATP, derrière Alexander Zverev, qui devance Djokovic en points mais pas en qualité sur le terrain. Djokovic défend 1 000 de ces points au Masters de Paris, qui débute le 28 octobre, où il est le champion en titre. Il ne devrait pas participer à d’autres événements en 2024.

Ses résultats ont également diminué. Il a remporté 80 pour cent de ses matches en 2024 (37-9), contre 89 pour cent (56-7) l’année dernière. Il s’agit de son plus faible pourcentage de victoires sur une année civile depuis 2010, au cours de laquelle il a remporté 77 % des matches – la dernière saison avant que Djokovic n’enfile sa cape de super-héros et ne devienne stratosphérique. Son année 2011, au cours de laquelle il a remporté 92 pour cent (70-6) des matchs, a été l’une des meilleures années pour un individu dans l’histoire du tennis masculin.

Il semble peu probable qu’à 37 ans, Djokovic veuille modifier son volume de tournois pour essayer d’être plus serré pour les tournois majeurs, mais sans points de classement, son classement chutera. Si son classement baisse, son classement pour les tournois du Grand Chelem et du Masters 1000 diminuera. Si ses classements pour les tournois du Grand Chelem et du Masters 1000 chutent, il rencontrera Alcaraz ou Sinner de plus en plus tôt dans les événements qu’il souhaite le plus gagner.

Même un classement cinq à huit à l’Open d’Australie signifierait actuellement un possible quart de finale contre l’un ou l’autre, et il lui suffirait de perdre une place par rapport à son classement actuel, quatrième, pour faire face à ce scénario.

Djokovic s’est montré flegmatique à propos de cette dernière défaite face à Sinner ce week-end, déclarant : « Tant que je joue comme je l’ai fait cette semaine, et je pense que je peux affronter les grands. Tant que ce sera le cas, je suppose que je ressentirai toujours le besoin de continuer à concourir et la motivation d’être là-bas, et voyons combien de temps cela va durer.

Même si la chance de retrouver Sinner et Alcaraz – qui avaient respectivement cinq et quatre ans lorsque Djokovic est devenu numéro 3 mondial pour la première fois – devrait être une grande motivation, si leurs pertes deviennent chroniques, cela deviendrait rapidement décourageant. Beaucoup de choses ont été faites au cours de la semaine dernière sur la retraite de Rafael Nadal et sur ce que cela signifie pour Djokovic en tant que dernier des trois grands du sport, Federer ayant raccroché sa raquette en 2022.

Après avoir entendu la nouvelle de Nadal, Djokovic a déclaré lors d’une interview sur le terrain à Shanghai : « J’aime toujours concourir, mais une partie de moi est partie avec eux, une grande partie de moi. »



Djokovic défendra 1 000 points de classement lorsque le Masters de Paris débutera fin octobre (Zhang Lintao / Getty Images)

Il s’agit en fait du troisième membre du groupe dont l’expérience pourrait être plus pertinente.

Entre Wimbledon en 2012 et l’Open d’Australie en 2017, Federer n’a pas remporté de titre du Grand Chelem. Pendant une grande partie de cette période, il s’est retrouvé dans une position similaire à celle où se trouve actuellement Djokovic – le troisième meilleur joueur du monde mais avec deux rivaux d’un niveau supérieur. L’un de ces rivaux était Djokovic, qui a battu Federer lors de trois finales du Grand Chelem entre Wimbledon en 2014 et l’US Open l’année suivante. Nadal, quant à lui, l’a battu en demi-finale de l’Open d’Australie 2014. Andy Murray et Stan Wawrinka ont été d’autres facteurs qui ont compliqué la situation au cours de ces années.

Federer, qui était à Shanghai pour la finale de dimanche, pourrait donner à Djokovic quelques conseils pour tenir le coup lorsque de plus jeunes rivaux émergent – ​​d’autant plus qu’il a dû faire face au fait que le Big One devienne le Big Two, puis le Big Three au milieu et à la fin des années 2000. .

Rien n’indique que Djokovic réfléchisse encore à la fin.

« Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, je vais juste essayer de suivre le courant pour voir ce que je ressens à un moment donné », a-t-il déclaré dimanche. « J’ai toujours l’intention de concourir et de jouer la saison prochaine et, oui, voyons jusqu’où je vais. »

Djokovic a démantelé un duopole pour relancer sa carrière.

A l’approche de son acte final, il devra répéter l’astuce pour le prolonger.

(Photo du haut : Clive Brunskill / Getty Images)