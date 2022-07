Les résultats de Netflix marquent un pivot clé pour le géant du streaming

Le co-fondateur et PDG de Netflix Reed Hastings assiste à un tapis rouge pour le lancement de Netflix au Palazzo Del Ghiaccio le 22 octobre 2015 à Milan, en Italie.

Mais les résultats, que certains investisseurs ont trouvés assez bons, ne peuvent conduire qu’à un soulagement temporaire. Le cas baissier pour Netflix est que la hausse de la valeur des actions de mercredi est un “rebond de chat mort” – le jargon de Wall Street pour une reprise temporaire après une chute substantielle. Netflix fait face à une concurrence croissante de la part d’acteurs majeurs qui pénètrent le marché du streaming, notamment Disney’s Disney+, NBCUniversal’s Peacock et HBO Max. Cela a soulevé des questions quant à savoir si Netflix sera en mesure de conserver sa domination, en particulier sur le marché lucratif des États-Unis.

“Avec l’émergence de signes de stabilisation de la base d’abonnés, nous pensons que la perspective d’une période prolongée de pertes d’abonnés devient de plus en plus improbable”, a déclaré l’analyste de Stifel, Scott Devitt, dans une note aux clients. Stifel a relevé mercredi sa note sur les actions Netflix pour “acheter”.

Les résultats du deuxième trimestre offrent un nouveau cas haussier aux investisseurs de Netflix. Si le trimestre sert de «fond» – le point auquel la société a cessé de perdre des abonnés et a recommencé à croître, même à un rythme d’escargot – les investisseurs ont une nouvelle histoire de croissance. Au prochain trimestre, le géant du streaming prévoit d’ajouter 1 million d’abonnés. C’est peut-être la principale raison pour laquelle les actions ont augmenté mercredi.

La plus grande société de streaming au monde a annoncé mardi qu’elle avait perdu près d’un million d’abonnés sur la période de trois mois d’avril à juin, marquant le deuxième trimestre consécutif où elle perdait des clients. Pourtant, c’était moins que la perte de 2 millions que la société avait prévue et les actions de Netflix ont augmenté d’environ 6 % à 214 $ dans les échanges de midi mercredi.

Une deuxième vague de croissance des abonnés pourrait être le nouveau récit de la société pour les investisseurs. Il y a des raisons de croire que les abonnés Netflix vont à nouveau prendre de l’avance. La société a annoncé qu’elle réprimerait le partage de mots de passe et lancerait un niveau moins cher financé par la publicité en 2023. Ces deux initiatives pourraient entraîner davantage d’inscriptions.

Et pourtant, les actions se négocient toujours à 70 % de moins que les sommets historiques établis en novembre.

Auparavant, les taureaux de Netflix se sont penchés sur l’idée que la société transformerait son échelle mondiale massive de 221 millions d’abonnés en un flux de trésorerie disponible positif en augmentant les prix et en réduisant le taux de désabonnement. Cette transformation d’une entreprise déficitaire en une machine à cash-flow libre enrichirait les actionnaires.

Si la croissance des abonnés de Netflix ne s’accélère pas, le deuxième trimestre de 2022 servira de point d’inflexion lorsqu’il deviendra évident que les beaux jours de l’entreprise étaient terminés.

“Où s’arrêtent ses sous-pertes, compte tenu de la forte concurrence des services de streaming plus récents, moins chers et plus riches?” a écrit Laura Martin, analyste de Needham. “222 millions d’abonnés dans le monde pourraient s’avérer être le nombre maximal d’abonnés à Netflix.”

Cela peut s’avérer être le cas si l’entreprise ne peut pas transformer suffisamment de ses partageurs de mots de passe en abonnés payants à long terme. Netflix a déclaré à son actionnaire lettre qu’il est encouragé par ses premiers apprentissages de tests en Amérique latine qu’il peut convertir les partageurs de mots de passe en clients payants.

Lors de la conférence téléphonique de mardi, le directeur financier de Netflix, Spencer Neumann, a déclaré que la société prévoyait de dépenser environ 17 milliards de dollars en contenu en 2022 et qu’elle resterait dans ce “code postal” pendant les “prochaines années”. C’est un changement par rapport à presque chaque année au cours de la dernière décennie, quand il a augmenté les dépenses de contenu pour gagner des parts de marché. Alors que la croissance de ses revenus a ralenti, Neumann a reconnu que les dépenses en nouvelle programmation se modéreront également.

“Notre dépense de contenu continuera de croître, mais elle est plus modérée car nous nous sommes ajustés à la croissance de nos revenus”, a déclaré Neumann.

Il reste à voir si Netflix peut continuer à élargir sa base d’abonnés sans un budget de contenu toujours plus important, d’autant plus que la société augmente généralement les prix chaque année. L’inquiétude est particulièrement vive aux États-Unis et au Canada, où Netflix a perdu 1,3 million d’abonnés au deuxième trimestre, marquant le troisième trimestre des cinq derniers lorsque sa clientèle a diminué.

“Compte tenu du risque de désabonnement élevé à chaque hausse de prix à partir d’ici, l’inquiétude réaliste est que l’entreprise aura du mal à réaccélérer sensiblement la croissance dans ces régions”, a déclaré Michael Nathanson, analyste au cabinet de recherche MoffettNathanson.

Dans les années à venir, les investisseurs pourraient considérer le deuxième trimestre de cette année comme le moment où Netflix a commencé son deuxième acte de croissance ou sa lente migration vers un titre de valeur.

