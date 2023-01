Les résultats de Morgan Stanley au quatrième trimestre montrent que la banque tire à plein régime

Le club holding Morgan Stanley (MS) a annoncé mardi des résultats du quatrième trimestre meilleurs que prévu, avec des actions grimpant de plus de 7,5% aux nouvelles – un signe que la banque tient sa promesse de diversifier ses sources de revenus en se concentrant sur la richesse le management. Les revenus ont diminué de 12 % d’une année sur l’autre, à 12,75 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes de 12,63 milliards de dollars de revenus, selon les estimations compilées par Refinitiv. Le bénéfice par action a chuté de 37 % par an, à 1,26 $ par action, dépassant les 1,19 $ par action prévus par les analystes. Les résultats ont été pesés par rapport à la même période l’an dernier en raison d’un environnement opérationnel difficile, notamment de vents contraires macroéconomiques, a indiqué la société. Conclusion Morgan Stanley a réalisé un quatrième trimestre solide qui a une fois de plus démontré les efforts continus de la direction pour diversifier les flux de revenus de la banque et développer ses activités de gestion de patrimoine. Les principaux aspects de cette stratégie sont les acquisitions de la société de courtage E-Trade et de la société de gestion de placements Eaton Vance. Ces accords – évalués respectivement à environ 13 milliards de dollars et 7 milliards de dollars – ont poussé Morgan Stanley plus loin dans le monde de la gestion de l’argent. À cette fin, le rendement des fonds propres tangibles moyens des actionnaires ordinaires (ROTCE) de Morgan Stanley est parvenu à atteindre près de 16 % pour l’ensemble de l’année (hors dépenses liées à l’intégration d’E-Trade et d’Eaton Vance), contre environ 8 % en 2015. Pour l’avenir, la direction s’attend à ce que la division de gestion de patrimoine et d’investissement contribue à une part de plus en plus importante du bénéfice avant impôts de la banque. Dans l’ensemble, nous pensons que l’entreprise fonctionne à plein régime et est en mesure de continuer à générer de solides rendements pour les actionnaires, grâce à ses flux de revenus basés sur les honoraires plus résilients et à une solide position de capital. Néanmoins, nous maintenons une note de 2 pour le moment, ce qui signifie que nous attendrions un repli avant d’acheter, car nous nous attendons à ce que des vents contraires macroéconomiques et géopolitiques plus larges fournissent un meilleur point d’entrée sur la ligne. Dans le même temps, nous relevons notre objectif de cours à 105 $ par action contre 95 $ par action, ce qui reflète environ 14,5 fois les estimations des bénéfices de 2023 – une prime justifiée sur la valorisation historique de l’entreprise. Pour l’avenir, Morgan Stanley a réitéré ses objectifs à long terme de ROTCE de 20 % ou plus, un ratio d’efficacité inférieur à 70 %, une marge bénéficiaire avant impôt de 30 % ou plus au sein de l’unité de gestion de patrimoine et une génération nette d’actifs de gestion de patrimoine d’environ 1 billion de dollars environ tous les trois ans. La banque continue de cibler des actifs clients de 10 000 milliards de dollars, contre 5 500 milliards de dollars livrés à la fin de 2022. La banque n’a pas émis d’objectif officiel de rachat d’actions pour 2023. Mais le conseil d’administration avait autorisé un programme pluriannuel de rachat d’actions de jusqu’à à 20 milliards de dollars, sans date d’expiration. Cela a commencé au troisième trimestre de 2022, laissant environ 15,75 milliards de dollars sous autorisation au début de cette année. Indicateurs clés Le ratio de fonds propres CET1 s’est établi à 15,3 % au quatrième trimestre, contre 14,5 % attendus par les analystes. Ce niveau est supérieur de 200 points de base aux exigences réglementaires de 13,3%, offrant à la banque “une énorme flexibilité” pour à la fois “investir dans la croissance future et offrir des rendements solides aux actionnaires”, a déclaré mardi la direction. Le ROTCE au quatrième trimestre était de 12,6 %, contre un chiffre consensuel de 12,9 %. Le ROTCE est de 13,1% hors coûts d’intégration. Le ratio d’efficacité des dépenses était de 77 %, supérieur aux 76 % prévus par les analystes. Le ratio est de 76 % hors coûts d’intégration. La valeur comptable tangible par action (TBVPS) était de 40,06 $, en avance sur les attentes pour TBVPS de 39,87 $ par action. Définitions : Le ratio de capital CET1 est une mesure du capital bancaire par rapport aux actifs pondérés en fonction des risques et un signe de la capacité d’une banque à supporter des tensions financières. Le ROTCE est une mesure du bénéfice annualisé applicable aux actionnaires ordinaires en pourcentage de l’avoir ordinaire tangible moyen. Le ratio d’efficience des dépenses est une mesure de l’efficience calculée comme le total des dépenses autres que d’intérêt divisé par le revenu net. TBVPS est une mesure de la valeur de liquidation intrinsèque qui supprime les actifs incorporels tels que le goodwill. Résultats sectoriels Les revenus nets des titres institutionnels de 4,8 milliards de dollars pour le quatrième trimestre ont dépassé les prévisions des analystes de près de 5,09 milliards de dollars. Les dépenses totales se sont élevées à 3,99 milliards de dollars. Revenus de la banque d’investissement : 1,25 milliard de dollars, en baisse de 49 % d’une année sur l’autre. Comme ce fut le cas au dernier trimestre, la banque d’investissement a été entravée par une baisse des fusions et acquisitions, tandis que la souscription d’actions a été affectée par la baisse des volumes de souscription d’actions mondiales et la souscription de titres à revenu fixe a été touchée par un environnement macroéconomique difficile qui a entraîné une baisse des émissions d’obligations et de prêts. . Revenus actions : 2,18 milliards de dollars, en baisse de 24 % par rapport à l’année dernière et inférieur aux estimations des analystes de 2,42 milliards de dollars. La baisse d’une année sur l’autre s’explique par une baisse des investissements stratégiques par rapport à un gain important l’an dernier et par une baisse des soldes des clients. Revenus des titres à revenu fixe : 1,42 milliard de dollars, en hausse de 15 % par rapport à l’année dernière, mais inférieurs aux attentes de 1,7 milliard de dollars. Cette augmentation est due à la solidité des produits de macro et de crédit résultant d’un engagement accru des clients qui a plus que compensé la baisse des résultats des matières premières. Les revenus nets de la gestion de patrimoine de 6,63 milliards de dollars pour le trimestre ont dépassé les attentes de Wall Street de 6,29 milliards de dollars. Les dépenses totales du segment se sont élevées à 4,76 milliards de dollars. Revenus de la gestion d’actifs : 3,35 milliards de dollars, en baisse de 9,5 % d’une année sur l’autre en raison de la baisse des niveaux d’actifs. Revenus transactionnels : 931 millions de dollars, en baisse de 15 % par rapport à l’année dernière (excluant l’impact des gains liés aux régimes de rémunération différée des employés), reflétant une baisse de l’activité des clients résultant de l’incertitude des marchés. Revenu net d’intérêts : 2,14 milliards de dollars, en hausse de 52 % d’une année sur l’autre, résultat de taux d’intérêt plus élevés et d’une augmentation de l’activité de prêt. Autres revenus : 210 millions de dollars. Notamment, la banque a ajouté environ 52 milliards de dollars de nouveaux actifs nets (NNA) au quatrième trimestre, portant le total des nouveaux actifs en 2022 à plus de 310 milliards de dollars. Morgan Stanley a généré environ 1 000 milliards de dollars en NNA au cours des trois dernières années. Les revenus nets de la gestion des investissements de 1,46 milliard de dollars pour le trimestre ont dépassé l’estimation consensuelle de 1,29 milliard de dollars. Les dépenses totales du segment se sont élevées à 1,25 milliard de dollars. Frais de gestion d’actifs et frais connexes : 1,37 G$, en baisse de 13,5 % annuellement, en raison de la baisse des niveaux d’actifs en raison de la baisse des marchés boursiers. Revenus liés à la performance et autres : 90 millions de dollars, contre 166 millions de dollars il y a un an. Total des actifs sous gestion : 1 310 milliards de dollars, en baisse de 16,6 % d’une année sur l’autre. Rendements de capital Morgan Stanley a racheté 20 millions d’actions au quatrième trimestre à un prix d’achat moyen de 86,07 dollars par action, ce qui a entraîné un remboursement de capital pour les actionnaires de 1,7 milliard de dollars. Cela porte le nombre total d’actions rachetées en 2022 à 113 millions, pour un rendement total de 9,87 milliards de dollars. En incluant le rendement en dividendes d’environ 3 % de l’action, le rendement total pour les actionnaires de l’année dernière s’élève à environ 9 %. Pour l’avenir, le conseil a autorisé un dividende trimestriel de près de 78 cents par action. Remarque : Comme la direction en est aux dernières étapes de l'intégration d'E-Trade et d'Eaton Vance, ce sera le dernier trimestre au cours duquel elle fournira des mesures qui excluent les dépenses liées à l'intégration des résultats déclarés. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long MS. Voir ici pour une liste complète des actions.) 