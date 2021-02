Alors que le monde s’efforce de freiner le virus avant que des mutations plus dangereuses ne se propagent, de graves pénuries de vaccins pourraient empêcher d’autres pays de reproduire le succès d’Israël ou d’empêcher l’émergence de nouvelles variantes.

«Nous disons avec prudence, la magie a commencé», tweeté Eran Segal, biologiste quantitatif à l’Institut Weizmann des sciences et co-auteur d’une nouvelle étude sur l’impact du vaccin en Israël.

Les cas de Covid-19 et d’hospitalisations ont chuté de façon spectaculaire chez les personnes vaccinées en quelques semaines seulement, selon de nouvelles études en Israël, où un déploiement rapide du vaccin en a fait une sorte de laboratoire de test pour le monde. Et les premières données suggèrent que les vaccins fonctionnent presque aussi bien dans la pratique que dans les essais cliniques.

JÉRUSALEM – Dans le test le plus complet du monde réel à ce jour, Israël a démontré qu’un programme de vaccination robuste contre les coronavirus peut avoir un impact rapide et puissant, montrant au monde un moyen plausible de sortir de la pandémie.

Les nouvelles du monde réel d’Israël s’ajoutent à d’autres signes d’espoir après des mois de morosité. Un nombre croissant de vaccins montrent une forte efficacité contre Covid-19 et sont particulièrement protecteurs contre les maladies graves. Certains essais suggèrent que les vaccins pourraient même avoir le potentiel de ralentir la transmission du virus.

«Je trouve cela assez convaincant que nous constatons les effets réels de la vaccination au niveau de la population», a déclaré William Hanage, épidémiologiste à la Harvard TH Chan School of Public Health qui n’a pas participé à l’étude israélienne.

La nouvelle étude israélienne a examiné les statistiques nationales de santé des personnes de 60 ans et plus, qui ont d’abord reçu le vaccin Pfizer-BioNTech en raison de leur risque élevé. En analysant les données de six semaines après le début de la campagne de vaccination, lorsque la majorité des personnes de cet âge avaient été vaccinées, ils ont constaté que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 avait chuté de 41% par rapport à trois semaines plus tôt.

Mais les services de santé Maccabi ont rapporté jeudi que sur 416900 personnes vaccinées, seulement 254 avaient contracté Covid-19 une semaine après leur deuxième dose. De plus, tous les cas étaient bénins. En comparant ces taux à ceux des personnes non vaccinées, les chercheurs ont estimé que le vaccin avait une efficacité de 91%.

Les personnes qui se portent volontaires pour des essais peuvent ne pas représenter la population dans son ensemble, par exemple. De plus, le vaccin Pfizer-BioNTech est difficile à administrer à l’échelle nationale car il doit être conservé congelé jusqu’à peu de temps avant d’être administré.

Mais de nouvelles données publiées jeudi par l’un des plus grands réseaux de santé d’Israël suggèrent que la protection du vaccin dans la pratique pourrait être presque aussi bonne qu’elle l’était dans l’essai clinique.

Ce groupe a également connu une baisse de 31% des hospitalisations dues au coronavirus et une baisse de 24% de ceux qui sont tombés gravement malades.

«Les données continuent d’être très encourageantes et la haute efficacité du vaccin est maintenue et reste stable», a déclaré le Dr Anat Ekka-Zohar, directeur de la Division des données et de la santé numérique chez Maccabi.

Les résultats sont d’autant plus frappants, ont déclaré les experts, qu’Israël est aux prises avec une nouvelle variante inquiétante du coronavirus. La variante B.1.1.7 représente désormais jusqu’à 80% des échantillons testés en Israël.

Identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne en décembre, la variante s’est étendue à 72 autres pays et peut être jusqu’à 50% plus transmissible que les autres variantes.

Israël est le leader mondial dans la vaccination de ses citoyens. Jusqu’à présent, plus d’un tiers de sa population de plus de neuf millions de personnes a reçu une première dose du vaccin Pfizer-BioNTech et près de deux millions de personnes ont reçu une deuxième dose.