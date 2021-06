Les résultats de la primaire de choix des démocrates à New York SUPPRIMÉS après une divergence entre les questions du favori « de type Trump » – RT USA News

Après qu’un candidat menant le décompte officieux dans la primaire démocrate pour le maire de Big Apple ait soulevé des inquiétudes concernant les divergences – et a été comparé à l’ex-président Donald Trump pour cela – les résultats ont été mis hors ligne.

Selon les décomptes publiés plus tôt mardi – une semaine après la primaire du 22 juin – le président de l’arrondissement de Brooklyn, Eric Adams, avait une mince avance de 51,1% sur l’ancienne commissaire à l’assainissement Kathryn Garcia, qui s’élevait à 48,9%. Ceci était basé sur onze tours de décompte des bulletins de vote à choix classés – et avec environ 125 000 bulletins de vote par correspondance encore intacts !

LES RÉSULTATS DES CHOIX CLASSÉS PAR LE MAIRE DE NYC SONT EN HAUSSE ! (seulement tôt + votes en personne, pas d'absents pour le moment)Dernier tour :Eric Adams 51,9%Kathryn Garcia 48,9%C'est une vraie course les gens. Les bulletins de vote par correspondance non comptés ont le potentiel de mettre Garcia au-dessus.

« Le total des voix que vient de publier le Conseil des élections est supérieur à 100 000 plus que le total annoncé le soir des élections, ce qui soulève de sérieuses questions », a-t-il ajouté. La campagne d’Adams a déclaré dans un communiqué mardi après-midi. « Nous avons demandé au conseil électoral d’expliquer une augmentation aussi massive avant de commenter la projection du vote à choix classé. »

Adams » va là-bas « a déclaré la journaliste du New York Times Dana Rubinstein, impliquant une remise en question inappropriée des résultats des élections.

« On m’a dit que vous n’êtes pas autorisé à remettre en question les irrégularités » plaisanté Donald Trump Jr, retweetant Rubinstein – faisant référence à la façon dont son père, le 45e président américain, a été traité lorsqu’il s’est opposé aux résultats retardés des élections de 2020.

Il n’était pas non plus le seul à faire la comparaison. L’animateur de MSNBC Chris Hayes – qui a passé quatre ans à accuser la Russie d’interférer avec l’élection présidentielle américaine de 2016 – a laissé entendre qu’Adams s’engageait dans « la théorie corrosive du complot Big Lie et la délégitimation des élections que Trump et le GOP ont déclenchées. »

Adams « nous a donné toutes les raisons de nous inquiéter qu’il adopterait le style Trump sur les résultats du RCV, et nous y sommes », mentionné le site libéral Daily Kos. Quelques minutes plus tard, cependant, ils ont dû ajouter un « bienvenue », comme le Conseil des élections de la ville de New York a publié une déclaration disant essentiellement qu’Adams avait raison.

«Nous sommes conscients qu’il y a une divergence dans le rapport d’élimination non officiel du RCV tour par tour. Nous travaillons avec notre personnel technique RCV pour identifier où l’écart s’est produit. Nous demandons au public, aux élus et aux candidats de faire preuve de patience. le conseil a tweeté à 18h20 mardi.

Nous sommes conscients qu'il y a une divergence dans le rapport d'élimination non officiel du RCV tour par tour. Nous travaillons avec notre personnel technique RCV pour identifier où l'écart s'est produit. Nous demandons au public, aux élus et aux candidats de faire preuve de patience.

Même à ce moment là« Des experts libéraux sérieux et responsables » a continué à se moquer d’Adams et ne semble pas avoir remarqué la déclaration de BOE justifiant son interrogatoire, a souligné le journaliste Glenn Greenwald.

Greenwald ajoutée cette « l’incapacité de compter les votes rapidement et d’une manière qui inspire confiance érode davantage la confiance dans la démocratie américaine et le processus de vote que presque tout autre facteur. »

À un moment donné après avoir publié la déclaration en réponse à Adams, le conseil des élections a supprimé tous les décomptes des votes à choix classé (RCV) de leur site, les remplaçant par une annonce selon laquelle « non officiel » les résultats seront publiés à partir du 30 juin.

‼️ Le @BOENYC a supprimé les résultats du processus de choix par classement de son site Web. Ils étaient ici : https://t.co/Mv4ZnDP9QsNow, il est indiqué que les résultats seront disponibles « à partir du 30 juin », sans aucune explication supplémentaire sur la page (ou Twitter) pour le moment.

Le RCV, que les démocrates de New York viennent de présenter, demande aux électeurs de marquer chaque candidat sur le bulletin de vote dans l’ordre de préférence. Les bulletins de vote sont ensuite comptés en plusieurs tours, les préférences secondaires étant ajoutées aux totaux des autres candidats – un processus qui a pris une semaine et qui doit apparemment encore prendre en compte les bulletins de vote postal.

Les républicains, quant à eux, se sont amusés à la fois de la frustration des démocrates à l’égard de la primaire et de la façon dont elle a réfléchi à leurs affirmations concernant les élections de 2020.

« Cette élection à la mairie de New York est louche… mais nous sommes autorisés à en parler parce que quoi qu’il se soit passé, le démocrate l’emporte toujours », a déclaré l’avocat et cinéaste Mike Cernovich.

Cette élection à la mairie de New York est louche, mais nous sommes autorisés à en parler parce que quoi qu'il se soit passé, le démocrate l'emporte toujours.

« Et penser que cela s’est produit quelques mois seulement après les élections les plus sûres de l’histoire », commenté L’éditeur de Human Events Jack Posobiec.

Le chroniqueur de la National Review et du New York Post, Kyle Smith, vient de partager un titre mardi matin du Washington Post, affirmant que RCV « s’est bien passé » à New York.

