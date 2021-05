Les résultats de Kohl’s (KSS) Q1 2021 battent

Les actions de Kohl ont chuté jeudi, bien que la société ait déclaré des bénéfices et des ventes au premier trimestre de l’exercice qui ont dépassé les attentes et augmenté ses prévisions pour l’année complète.

L’action était en baisse d’environ 7% dans le commerce avant commercialisation.

Il a suivi une tendance similaire avec Walmart et Lowe’s, qui ont tous deux déclaré de solides résultats en début de semaine, puis leurs actions perdent de leur élan tout au long de la journée. Certains investisseurs sont prudents quant à la durée de la fervente demande issue de la pandémie, d’autant plus que les chèques de relance sont dépensés.

Le stock de Macy a également augmenté grâce aux résultats optimistes publiés mardi et aux signes de retour des acheteurs dans les magasins pour faire des folies sur des robes et des bagages, mais a fermé la journée.

Les résultats de Kohl ne sont pas aussi solides que ceux d’avant la pandémie de Covid, selon Neil Saunders, directeur général de GlobalData Retail, notant que les ventes ont diminué d’environ 10% par rapport aux niveaux de 2019.

« Une bonne croissance était toujours inévitable étant donné les terribles résultats de l’année dernière », a déclaré Saunders à propos du clapotis de Kohl pendant une période où ses magasins ont été fermés de force pendant la crise sanitaire. « Bien que la société soit sur une trajectoire de reprise abrupte, elle ne s’est pas complètement sortie du trou créé par la pandémie. »

Voici comment Kohl’s a fait pour le trimestre clos le 1er mai, par rapport à ce que les analystes prévoyaient, sur la base d’une enquête Refinitiv:

Bénéfice par action: 1,05 $ ajusté contre 4 cents attendus

Chiffre d’affaires: 3,89 milliards de dollars contre 3,48 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net de Kohl a grimpé à 14 millions de dollars, ou 9 cents par action, après une perte de 541 millions de dollars, ou 3,52 dollars par action, un an plus tôt. En excluant les ajustements ponctuels, la société a gagné 1,05 $ par action, dépassant les attentes de 4 cents dans l’enquête de Refinitiv.

Les revenus ont grimpé de près de 70% à 3,89 milliards de dollars, contre 2,43 milliards de dollars un an plus tôt. Cela a dépassé les attentes de 3,48 milliards de dollars.

La société a déclaré que les ventes de ses magasins avaient plus que doublé au cours du trimestre, tandis que les ventes numériques avaient augmenté de 14% d’une année sur l’autre. Il n’a pas éclaté les chiffres de vente des magasins comparables.

La directrice générale de Kohl, Michelle Gass, a déclaré que l’élan s’était développé tout au long du trimestre, en particulier dans les magasins, où le détaillant a investi dans de nouvelles marques privées et des présentoirs rafraîchissants dans les vêtements de sport, les vêtements pour femmes et la beauté.

Kohl’s s’attend à ce que le bénéfice par action ajusté pour l’année complète varie de 3,80 $ à 4,20 $, en hausse de 2,45 $ à 2,95 $.

On estime que les ventes nettes augmenteront dans la fourchette de pourcentage d’adolescents moyens à élevés, par rapport à une attente antérieure d’un bond en pourcentage chez les adolescents.

Les analystes recherchaient un bénéfice ajusté de 3,15 dollars par action, avec des ventes en hausse de 19,3% pour l’année, selon Refinitiv.

L’analyste de recherche de Telsey Advisory Group, Dana Telsey, estime que les perspectives de vente fournies par Kohl’s équivaudraient à une fourchette d’environ 17,14 milliards de dollars à 17,89 milliards de dollars. Ce serait toujours en dessous des 18,89 milliards de dollars de revenus que la société a réservés en 2019.

Plus tard cet automne, Kohl’s se prépare à amener le détaillant de beauté Sephora dans environ 200 de ses magasins, passant à 850 emplacements d’ici 2023. La société espère que cette initiative l’aidera à générer du trafic et à atteindre un client plus jeune.

Il a également déclaré qu’il se préparait à lancer un autre groupe de marques de distributeur, à la suite du récent lancement de sa nouvelle ligne active FLX. Kohl’s est sur la bonne voie pour développer son activité active pour représenter 30% des ventes totales au cours des prochaines années.

À la clôture du marché mercredi, les actions de Kohl ont augmenté de plus de 48% depuis le début de l’année. Kohl’s a une capitalisation boursière de 9,5 milliards de dollars, ce qui est nettement plus que Macy’s et Nordstrom.

Retrouvez le communiqué de presse sur les résultats de Kohl’s ici.