Les résultats de Cloudflare au deuxième trimestre 2022 font monter les actions en flèche

Le co-fondateur et PDG de Cloudflare, Matthew Prince, prend la parole sur scène à TechCrunch Disrupt Berlin le 12 décembre 2019 à Berlin, en Allemagne.

Les actions de Cloudflare ont bondi jusqu’à 27% vendredi, après le réseau de distribution de contenu et le fournisseur de sécurité annoncé des résultats du deuxième trimestre et des prévisions pour l’ensemble de l’année qui ont dépassé les prévisions des analystes.

Le chiffre d’affaires a grimpé de 54 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 234,5 millions de dollars, maintenant son taux de croissance de trois mois plus tôt, malgré un ralentissement dans d’autres secteurs de l’industrie technologique. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 227,3 millions de dollars, selon Refinitiv.

La société a déclaré avoir ajouté un nombre record de clients payant plus de 100 000 dollars par an, et la direction a relevé ses prévisions pour 2022, appelant à une croissance d’environ 48 %.

“Au premier trimestre, la génération de notre pipeline a ralenti, les cycles de vente se sont prolongés et les clients ont mis plus de temps à payer leurs factures”, a déclaré le PDG de Cloudflare, Matthew Prince, aux analystes lors de l’appel aux résultats. “Nous avons surveillé ces mesures de près tout au long du deuxième trimestre et les avons toutes au moins stabilisées. Ce n’est pas encore là que nous organisons une parade, mais les mesures évoluent dans la bonne direction.”

Les résultats ont conduit plusieurs analystes à relever leurs objectifs de cours sur le titre. Les analystes de RBC ont renforcé leur objectif et ont écrit dans une note aux clients que même si aucune entreprise n’est à l’épreuve de la récession, Cloudflare est mieux équipée que d’autres pour résister à la pression économique.

Cloudflare est l’une des nombreuses sociétés de logiciels cloud à attirer davantage les investisseurs, qui se sont retirés du secteur au cours du premier semestre de l’année. Avec Cloudflare, Paylocity et ZoomInfo ont également augmenté de plus de 25 % jusqu’à présent en août.

Les analystes interrogés par FactSet ont désormais un objectif de cours moyen d’environ 92 dollars par action. C’est bien en deçà du record de Cloudflare de 217,25 $ de novembre, mais en hausse par rapport au prix actuel d’environ 73 $.

Tous les analystes ne sont pas aussi optimistes. Les analystes de Citigroup ont maintenu leur note de maintien et ont déclaré que l’action est “beaucoup plus exigeante sur les niveaux de valorisation par rapport à nos noms d’hyper-croissance rentables” comme CrowdStrike, Atlassian et Datadog.

Même si les revenus ont augmenté, la perte nette de Cloudflare a grimpé à près de 64 millions de dollars, contre 35 millions de dollars au trimestre de l’année précédente. Prince a déclaré que la société avait changé son “message de mise sur le marché” pendant la récession et se concentrait sur l’aide aux clients pour économiser de l’argent et consolider “les dépenses de plusieurs fournisseurs de solutions ponctuelles derrière la large plate-forme de Cloudflare”.

REGARDEZ: La cybersécurité résiste à la récession, déclare Joel Fishbein de Truist