Les résultats de Cardiff City et Luton Town semblent maintenant pires pour Scott Parker

Cela a été un début de vie décent dans le championnat pour Burnley.







Burnley a été relégué de la Premier League la saison dernière après seulement un an dans l’élite, mais ils semblent être en bonne position pour rebondir dès la première tentative.





Les Clarets ont subi un coup dur lorsque le manager Vincent Kompany est parti pour le Bayern Munich en mai, mais Scott Parker, double vainqueur de la promotion du championnat, a été annoncé pour le remplacer, et ce fut un été chargé alors que le joueur de 44 ans a reconstruit son équipe, avec 13 nouveaux joueurs arrivent à Turf Moor au cours du mercato.

Burnley a été tenu en échec 0-0 à domicile par son rival du Lancashire, Preston North End, avant la trêve internationale, mais ils sont désormais invaincus lors de leurs six derniers matchs et occupent actuellement la troisième place du classement, à seulement un point du leader Sunderland et du deuxième. -placé Sheffield United.





Tableau du championnat (tel qu’il est au 16 octobre) Équipe P. DG Points 1 Sunderland 9 10 19 2 Sheffield United 9 9 19 3 Burnley 9 10 18 4 Brom Ouest 9 6 17 5 Leeds United 9 8 16 6 Watford 9 0 16 7 Ville de Norwich 9 6 15 8 Blackburn Rovers 9 4 15

Cependant, si les Clarets ont été difficiles à battre ces dernières semaines, leur forme a légèrement décliné après leur excellent début de saison qui les a vu enregistrer des victoires catégoriques contre Luton Town et Cardiff City.





Les luttes de Luton Town et de Cardiff City seront frustrantes pour Scott Parker





Dans ce qui a été présenté comme un affrontement entre deux des favoris de la promotion, Burnley a remporté une victoire complète 4-1 contre son compatriote nouvellement relégué Luton Town à Kenilworth Road lors du week-end d’ouverture.

En vérité, la marge de victoire aurait pu être encore plus grande, et après une performance incroyablement dominante des Clarets, beaucoup ont commencé à les pencher pour remporter le titre de champion cette saison.

L’enthousiasme autour de Burnley s’est encore accru lorsqu’ils ont battu Cardiff City 5-0 à Turf Moor lors de leur deuxième match de la campagne, et bien que le score les ait légèrement flattés à cette occasion, il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’une autre victoire de Parker. équipe qui a envoyé un message clair au reste de la ligue.

Cependant, Luton n’a pas répondu aux attentes cette saison, et après avoir remporté seulement deux de ses neuf premiers matchs, ils occupent actuellement une place au-dessus de la zone de relégation, tandis que la situation est encore pire pour Cardiff.





Les Bluebirds n’ont récolté qu’un point lors de leurs six premiers matchs, ce qui a entraîné le limogeage d’Erol Bulut le mois dernier, et bien que leur fortune se soit légèrement améliorée sous la direction du manager par intérim Omer Riza, ils restent en bas du classement.

Personne n’aurait pu prédire à quel point Luton et Cardiff continueraient à sous-performer cette saison, mais leurs difficultés rendent les victoires de Burnley en début de saison légèrement moins impressionnantes, et les Clarets ont été incapables de reproduire cette forme contre une opposition plus forte.

Bien que les hommes de Parker soient invaincus depuis six matchs, ils n’ont pas marqué en jeu ouvert lors de leurs trois derniers matches, le penalty de Josh Brownhill contre Plymouth Argyle étant la seule fois où ils ont trouvé le fond des filets pendant cette période.

Burnley n’a concédé que quatre buts en championnat cette saison, ils sont donc restés solides défensivement, mais leur manque de production offensive ces dernières semaines sera une préoccupation pour Parker.





En rapport Burnley FC : le joueur de 21 ans a une longueur d’avance sur Josh Cullen dans le département des passes Les chiffres montrent que CJ Egan-Riley a réalisé des passes plus précises que Josh Cullen au championnat cette saison.

Burnley devrait toujours être optimiste malgré les récents problèmes de but

Pour la défense de Parker, parmi les joueurs qui ont marqué lors des premiers matchs de la saison de Burnley contre Luton et Cardiff, cinq ne sont plus au club : Wilson Odobert, Dara O’Shea, Vitinho, Zeki Amdouni et Johann Berg Gudmundsson.

Ils n’étaient pas les seuls joueurs à quitter Turf Moor dans les dernières étapes de la fenêtre de transfert, avec des joueurs comme Sander Berge, Anass Zaroury et Wout Weghorst également partis, donc Parker a perdu beaucoup de qualité de son équipe et de ses nouvelles recrues. sont encore en train de s’installer.

L’excellent bilan défensif de Burnley leur fournit une plate-forme incroyablement solide sur laquelle s’appuyer, et lorsque des joueurs tels que Jeremy Sarmiento, Jaidon Anthony, Zian Flemming, Luca Koleosho et Lyle Foster retrouvent leur forme, ils pourraient être difficiles à arrêter.





Il convient également de rappeler que les équipes gagnantes de la promotion de Parker à Fulham et Bournemouth n’étaient pas des buteurs prolifiques et ont plutôt adopté une approche du jeu plus contrôlée et basée sur la possession, et les Clarets ont présenté des caractéristiques similaires ces dernières semaines.

Il est peu probable que Burnley soit aussi excitant à regarder qu’il l’était lorsqu’il a remporté le titre de champion il y a deux saisons sous Kompany, mais cela n’aura pas d’importance s’il obtient le même résultat, et il est certainement l’un des principaux prétendants à la promotion à ce stade.