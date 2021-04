Les bénéfices d’Altria au premier trimestre ont diminué, les revenus étant inférieurs aux estimations, les expéditions de cigarettes continuant de baisser.

La société mère des cigarettes Marlboro a délaissé son activité des produits du tabac traditionnels et a annoncé qu’elle avait acquis la participation restante de 20% dans On, un produit en sachet de nicotine.

Les actions de la société ont augmenté de moins de 1% dans le commerce avant commercialisation.

Voici ce que la société a rapporté pour le premier trimestre par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête d’analystes réalisée par Refinitiv:

Bénéfice par action: 1,07 USD ajusté contre 1,05 USD attendu

Chiffre d’affaires: 4,88 milliards de dollars, hors taxes d’accise, contre 4,98 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net est tombé à 1,42 milliard de dollars, ou 77 cents par action, contre 1,55 milliard de dollars, ou 83 cents par action, un an plus tôt.

Hors éléments, Altria a gagné 1,07 USD par action, dépassant les 1,05 USD par action attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Les revenus ont chuté de 5,1% à 6,04 milliards de dollars, contre 6,36 milliards de dollars il y a un an. Cependant, après exclusion des taxes d’accise, ses revenus s’élevaient à 4,88 milliards de dollars, ce qui était inférieur aux 4,98 milliards de dollars, attendaient les analystes.

Les expéditions totales de cigarettes aux grossistes ont chuté de 12% d’une année à l’autre. Cependant, Altria estime que les expéditions de l’industrie de la cigarette ont chuté de 2% au cours du trimestre, ce qui est resté stable par rapport aux niveaux d’il y a un an.

Altria a une fois de plus réduit la valeur de sa marque de vapotage Juul, réduisant sa valeur de 200 millions de dollars supplémentaires. La société a déclaré que la juste valeur de sa participation, qu’elle avait acquise pour 12,8 milliards de dollars en décembre 2018, valait 1,5 milliard de dollars à la fin du mois de mars.

Bien que la catégorie totale de vapotage ait augmenté de 24% d’une année sur l’autre, la part de la vente au détail de Juul a chuté de 6% d’une année à l’autre pour s’établir à 33% de la catégorie, a déclaré la société.

« Contre une comparaison difficile, nos activités de tabac ont bien performé au premier trimestre et nous avons continué à progresser dans l’avancement de notre portefeuille de produits incombustibles », a déclaré Billy Gifford, directeur général d’Altria, dans un communiqué de presse.

La Food and Drug Administration, qui réglemente les produits du tabac aux États-Unis, s’approche peut-être d’un interdire sur les cigarettes mentholées dès cette semaine après des années de délibération. Les cigarettes au menthol ont souvent été utilisées de manière disproportionnée par les personnes de couleur. La grande majorité des fumeurs noirs utilisent des cigarettes au menthol, et les hommes noirs ont les taux les plus élevés de décès par cancer du poumon aux États-Unis.

En outre, l’administration Biden a annoncé la semaine dernière qu’elle envisageait de plafonner les niveaux de nicotine dans les cigarettes. Si cette politique est poursuivie, les fabricants de tabac risquent de la contester.

Altria avait précédemment envoyé une lettre à la FDA lui demandant de faire savoir que la nicotine, l’ingrédient addictif des cigarettes, ne causait pas de cancer. La société a déclaré que cela aiderait les fumeurs à passer à des options non combustibles potentiellement moins risquées, telles que leur bâtonnet de tabac chauffé Iqos et leur sachet de nicotine On.

