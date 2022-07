Les résultats ADN sont prêts d’ici l’audience du 1er août, selon un avocat – Shaw Local

Chester Weger, 83 ans, pourrait bientôt savoir ce qu’un laboratoire a trouvé après avoir analysé des éléments de preuve de l’affaire des meurtres de Starved Rock, pour laquelle il a été reconnu coupable et a purgé six décennies de prison. Un avocat de Weger a déclaré qu’une audience le 1er août devant le tribunal de circuit du comté de La Salle était en cours et que les résultats du laboratoire étaient attendus d’ici la fin juillet. (Tom Sistak pour Shaw Media)