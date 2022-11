Les résultats à mi-parcours transformeront Sleepy Joe Biden en président boiteux

APRÈS ce qui semble une saison de campagne interminable, nous, Américains, sommes enfin arrivés à ce qui est l’élection de mi-mandat américaine la plus importante de l’histoire récente.

Les sondages se sont resserrés pour prévoir une bonne nuit pour les républicains, conformément à la convention selon laquelle le parti au pouvoir obtient sa récompense.

Les résultats à mi-parcours transformeront Sleepy Joe Biden en un président boiteux, écrit Lee Cohen Crédit : AP

Dans ce cas, une telle rétribution pour le parti démocrate de Joe Biden est bien méritée – son mandat jusqu’à présent a été catastrophique en termes de prospérité et de sécurité.

Les taux de criminalité augmentent, l’inflation monte en flèche et la récession se profile.

Et compte tenu de la perception sur la scène mondiale de “Sleepy Joe” impuissant et incompétent, un bon résultat électoral pour les républicains devrait profiter non seulement aux États-Unis, mais au monde entier.

Contrairement au système parlementaire britannique, le calendrier électoral américain est plus fixe. Notre président est élu tous les quatre ans.

Mais tous les deux ans, nous allons également aux urnes pour élire notre version des députés de la Chambre des représentants et du Sénat – les deux chambres de notre organe législatif appelé Congrès.

Les sénateurs sont élus pour six ans tandis que ceux de la Chambre des représentants affrontent les électeurs tous les deux ans. Lorsque ces élections ont lieu au milieu d’un mandat présidentiel, elles sont appelées mi-mandat.

Pour un président dans son premier mandat, ces élections offrent une sorte de référendum sur ses performances.

Actuellement, les démocrates contrôlent les leviers du pouvoir au Congrès, avec une majorité très mince.

Les sondages suggèrent que Biden est sur le point de perdre des sièges, les républicains prenant le contrôle de la Chambre des représentants. Le Sénat pourrait également tomber sous le contrôle républicain.

Le pouvoir de Biden de faire quoi que ce soit serait considérablement réduit et il deviendrait, s’il continue à chevaucher les deux prochaines années de son mandat, un président de canard boiteux. Comment est-ce arrivé? En bref, la performance nationale de Biden a été sombre.

De plus en plus gâteux

Les verrouillages prolongés de Covid, la mauvaise gestion des chaînes d’approvisionnement, les impôts inutiles et les projets de dépenses poussant la dette à des milliers de milliards et les politiques énergétiques catastrophiques ont tous entraîné une inflation en flèche.

De plus, la soumission de Biden aux programmes progressistes les plus extrêmes de son parti a pénalisé les forces de l’ordre, attisé les crimes violents, créé une crise migratoire sans précédent à notre frontière sud et enflammé les tensions raciales à un moment où Biden faisait campagne pour unir le pays.

Les Américains sont également rebutés par son attitude de plus en plus tatillonne et parfois inquiétante.

Le trébuchement étrange est une chose – il a 80 ans plus tard ce mois-ci – mais sa compréhension des faits est plus alarmante, même ceux qu’il devrait connaître mieux que quiconque. Encore une fois la semaine dernière, il a raconté comment son fils, Beau, est mort en Irak.

Il est décédé dans le Maryland, aux États-Unis.

Alors que Trump s’est mis en quatre pour plaider en faveur d’un accord de libre-échange entre les États-Unis et le Royaume-Uni, Biden a donné tous les signaux indiquant que ce n’était pas une priorité pour son leadership. Crédit : AFP

Quoi qu’il arrive, il est clair que les États-Unis sont sur une trajectoire ruineuse depuis que Biden a pris le pouvoir Crédit : Getty

L’administration de Biden a adopté une position ferme contre le lobby anti-avortement. Mais même cela est en train d’être noyé.

Les électeurs démocrates peuvent mépriser la décision de la moitié de nos États d’interdire ou de restreindre l’avortement, mais la crise du coût de la vie et leur sécurité dans les rues sont plus importantes.

De plus, il n’est pas réconfortant de se rendre compte que le remplaçant de Biden – s’il démissionnait ou était révoqué – serait le vice-président inarticulé, inefficace et invisible Kamala Harris, qui n’est jamais soumis à des questions de softball que par des médias indulgents et protecteurs.

Sur la scène mondiale, Biden a également été un désastre. Dans des ratés successifs, il a enhardi les ennemis de l’Amérique et méprisé nos amis les plus proches, notamment la Grande-Bretagne.

La première a été la chute chaotique de Kaboul aux mains des talibans en Afghanistan. L’exposition au danger qui en résulte pour les militaires, les forces de sécurité et les civils, ainsi que le don d’un formidable arsenal d’armes aux talibans, doivent être carrément mis à ses pieds.

Ajoutez à cela la coordination honteuse et inexistante avec le Royaume-Uni – notre fidèle partenaire de combat dans tant de conflits militaires mondiaux parmi les plus décisifs.

Contrairement au Trump vocalement pro-britannique, Joe Biden, avec son identité “Je suis irlandais”, a encore plus rejeté notre allié le plus proche en dédaignant le Brexit et en favorisant constamment les intérêts de l’UE, comme avec le protocole d’Irlande du Nord.

Alors que Trump s’est mis en quatre pour plaider en faveur d’un accord de libre-échange entre les États-Unis et le Royaume-Uni, Biden a donné tous les signaux indiquant que ce n’était pas une priorité pour son leadership.

Donc, pour tout cela, et plus encore, de nombreux Américains décideront aujourd’hui que la réponse à leurs problèmes est avec les républicains.

Parcours ruineux

Et qu’en est-il de l’éléphant dans la pièce, Donald Trump ?

Son nom ne figure nulle part sur le bulletin de vote pour ces mi-mandats, mais comme toujours, pour le meilleur ou pour le pire, il est une présence constante.

Et ce qui se passe aujourd’hui encouragera probablement le Donald à se présenter à la présidence en 2024. Il considérera tout changement de pouvoir en faveur des républicains comme un vote pour lui. Sur le champ de bataille actuel, Trump a été un faiseur de rois, déversant des fonds et braquant les projecteurs sur ses candidats triés sur le volet.

Quoi qu’il arrive, il est clair que les États-Unis sont sur une trajectoire ruineuse depuis que Biden a pris le pouvoir.

C’est pourquoi, chers cousins ​​britanniques, ces élections de mi-mandat sont si cruciales.

L’éventuel successeur de Biden au bureau ovale devra retirer les États-Unis de l’abîme creusé par son administration.

Le prochain Congrès et le successeur de Biden en 2024 (quel qu’il soit) ont du pain sur la planche – et pour le Congrès, ce travail commence maintenant.