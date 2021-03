Les restrictions sur les nouveaux conducteurs pourraient réduire les taux d’accidents, a déclaré le gouvernement

Les ministres ont été instamment priés d’envisager d’imposer des limites à ce que les nouveaux conducteurs peuvent faire sur la route afin de réduire le nombre de blessés et de décès.

Les preuves suggèrent que les permis de conduire diplômés (GDL) peuvent être efficaces pour réduire les taux d’accidents et le Comité spécial des transports des Communes a recommandé que la recherche sur les conséquences sociales et économiques des GDL devrait reprendre.

Les GDL, qui sont utilisés dans plusieurs pays, dont la Suède, le Canada, les États-Unis et l’Australie, imposent des restrictions aux nouveaux conducteurs pendant une période déterminée après leur réussite au test.

Les restrictions incluent l’interdiction aux conducteurs d’emmener des passagers sous un certain âge, des couvre-feux et des limites d’alcool plus faibles.