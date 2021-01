Joe Biden a signalé qu’il prévoyait de resserrer les restrictions de voyage de Covid-19, en versant de l’eau froide sur un décret publié par l’administration sortante qui mettrait fin à l’interdiction d’entrée des personnes venant d’Europe, du Royaume-Uni et du Brésil.

Jen Psaki, la porte-parole du président élu, a déclaré mardi que l’émergence de «Variantes plus contagieuses» du virus signifiait que l’assouplissement des restrictions sur les voyages n’était pas une option.

«En fait, nous prévoyons de renforcer les mesures de santé publique autour des voyages internationaux», elle a écrit sur Twitter.

Sur l’avis de notre équipe médicale, l’Administration n’a pas l’intention de lever ces restrictions le 1/26. En fait, nous prévoyons de renforcer les mesures de santé publique autour des voyages internationaux afin d’atténuer davantage la propagation du COVID-19. – Jen Psaki (@jrpsaki) 19 janvier 2021

La déclaration de Psaki a été publiée peu de temps après que Donald Trump a publié un ordre disant que l’interdiction d’entrée des citoyens non américains arrivant du Royaume-Uni, d’Irlande, de la zone Schengen de l’UE et du Brésil serait levée à partir du 26 janvier. et l’Iran resterait en place.

«Cette action est le meilleur moyen de continuer à protéger les Américains contre Covid-19 tout en permettant aux voyages de reprendre en toute sécurité», a déclaré le président sortant, dans un communiqué publié par la Maison Blanche.

Cependant, les changements ordonnés n’auront lieu que six jours après que Biden assume la présidence, et il semble que le nouveau démocrate n’ait pas l’intention de donner suite aux nouvelles règles.

L’administration entrante n’a pas précisé le type de nouvelles restrictions qui pourraient être mises en place. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont récemment annoncé que tous les voyageurs internationaux arrivant aux États-Unis devront être testés négatifs pour le coronavirus dans les trois jours suivant leur départ. La nouvelle politique entrera en vigueur la semaine prochaine.

Poussés par la propagation du coronavirus, les États-Unis maintiennent les limitations des voyages internationaux depuis près d’un an. Trump a imposé des restrictions de voyage à la Chine le 31 janvier de l’année dernière. L’interdiction des entrées étrangères aux États-Unis a été étendue à l’Europe en mars.

L’équipe de Biden a exprimé son soutien au maintien des restrictions de Covid-19, le président élu ayant même lancé l’idée d’un verrouillage national. Le démocrate a mis en garde contre une « Hiver sombre » pour les États-Unis, faisant écho à l’opinion de certaines autorités sanitaires selon laquelle la crise des coronavirus dans le pays s’aggraverait probablement dans les mois à venir.

