Les restrictions rapides sur l’avortement en Géorgie renvoient certains patients chez eux

ATLANTA (AP) – La loi géorgienne sur l’avortement a changé si brusquement mercredi après-midi que certains patients qui étaient dans un bureau en attente d’avortements ont été informés que ce qui était légal ce matin-là n’était plus légal dans l’État et renvoyés chez eux.

Melissa Grant, chef de l’exploitation de Carafem, un groupe basé à Washington, DC qui exploite une clinique de santé reproductive à Atlanta, a qualifié de “terrible” le processus de renvoi de quatre patients chez eux.

“C’était difficile à chaque fois que le personnel devait en parler, que ce soit quelqu’un au téléphone pour demain ou quelqu’un au bureau aujourd’hui”, a déclaré Grant. «Ils devraient se reposer pour essayer d’être empathiques et compréhensifs face à quelqu’un qui allait soit s’effondrer, pleurer, se mettre en colère ou essayer de négocier – ‘N’y a-t-il pas un moyen de me voir encore ?’”

La loi, qui avait été empêchée d’entrer en vigueur, interdit la plupart des avortements une fois qu’un « battement de cœur humain détectable » est présent. L’activité cardiaque peut être détectée par ultrasons dans les cellules d’un embryon qui deviendra éventuellement le cœur dès la sixième semaine de grossesse, avant que de nombreuses grossesses ne soient détectées.

La loi géorgienne comprend des exceptions pour le viol et l’inceste, à condition qu’un rapport de police soit déposé. Il permet également des avortements ultérieurs lorsque la vie de la mère est en danger ou qu’une condition médicale grave rend un fœtus non viable et comprend des dispositions qui modifient la définition de «personne physique», donnant au fœtus les mêmes droits légaux que les gens ont une fois qu’ils sont nés. .

La 11e Cour d’appel du circuit des États-Unis a statué mercredi que la décision de la Cour suprême des États-Unis dans une affaire du Mississippi qui a annulé Roe v. Wade permet à la loi d’entrer en vigueur. Normalement, la décision de la Géorgie ne prendrait pas effet avant des semaines, mais le tribunal a rendu mercredi une deuxième ordonnance permettant à la loi d’entrer en vigueur immédiatement.

En Louisiane, un juge d’État a statué jeudi que les trois cliniques d’avortement de l’État pouvaient continuer à fonctionner pendant qu’un procès contestant l’interdiction quasi totale de l’État sur les avortements était résolu. Depuis des semaines, l’accès à l’avortement vacille dans l’État, où l’interdiction est entrée en vigueur à deux reprises et a été bloquée à deux reprises depuis la décision de la Cour suprême en juin.

Les cliniques de Baton Rouge et de la Nouvelle-Orléans qui avaient cessé leurs activités dans l’attente de la décision ont déclaré qu’elles étaient de nouveau ouvertes jeudi.

L’injonction préliminaire en Louisiane est le dernier développement au milieu d’une vague de contestations judiciaires des lois «déclencheuses» de l’État qui ont été élaborées en prévision de l’annulation de Roe.

La Géorgie est l’un des plus grands États à voir de nouvelles restrictions radicales à l’avortement depuis la décision de la Cour suprême. La Fédération nationale de l’avortement a répertorié 10 cliniques proposant des avortements chirurgicaux avant mercredi, bien qu’une 11e clinique à Savannah ait déjà fermé après que la Cour suprême a agi.

L’une de ces cliniques, le Feminist Women’s Health Center de Brookhaven, pratiquait 150 à 200 avortements par semaine, a déclaré le directeur exécutif Kwajalein Jackson. Ce nombre a augmenté lorsque de nouvelles limites ont été mises en place dans d’autres États du sud-est ces dernières semaines, a déclaré Jackson. Grant a déclaré que Carafem a annulé plus de 75 rendez-vous pour les femmes qui estiment qu’elles ont plus de six semaines.

Les archives de l’État montrent qu’environ 35 000 avortements ont été pratiqués en Géorgie en 2021.

Maintenant, avec l’avortement illégal ou fortement restreint dans les États du Sud profond, à l’exception de la Louisiane contestée, les patientes de Géorgie enceintes de plus de six semaines sont susceptibles d’être référées à des cliniques en Floride, en Caroline du Nord ou même plus loin. Les partisans du droit à l’avortement ont déclaré qu’ils essayaient d’orienter les femmes vers le bon endroit pour elles, et qu’un endroit plus éloigné pourrait être préférable si une femme a de la famille ou des amis dans un endroit éloigné.

“Il s’agit vraiment de savoir quel sera le meilleur plan pour la personne en fin de compte”, a déclaré Monica Simpson, directrice exécutive de SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective, basée à Atlanta, qui défend le droit à l’avortement, en particulier au nom de femmes non blanches. Simpson et les fournisseurs d’avortement ont déclaré qu’ils travaillaient en étroite collaboration avec des fonds d’avortement qui peuvent fournir une aide financière pour les voyages, la garde des enfants et d’autres besoins.

Les groupes qui s’opposent à l’avortement intensifient également leurs réponses, a déclaré Suzanne Guy, une militante de longue date. “Mon téléphone a explosé depuis que Roe a été renversé”, a-t-elle déclaré.

Guy a dit qu’elle espère que les groupes religieux soutiendront les femmes non seulement pendant la grossesse et pendant l’accouchement, mais longtemps après.

“C’est vraiment concentré au laser sur cette précieuse maman enceinte qui se retrouve dans une grossesse non planifiée, non désirée ou en crise, et qui est vraiment là pour elle à long terme”, a déclaré Guy.

L’écrivain de l’Associated Press, Kevin McGill, a contribué à cette histoire de Baton Rouge, en Louisiane.

Jeff Amy, l’Associated Press