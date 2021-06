Le ministre du Cabinet Kwasi Kwarteng a suggéré qu’il était « peu probable » que les restrictions restantes sur Covid soient levées avant le 19 juillet, soulignant que le gouvernement « ferait toujours preuve de prudence ».

Annonçant un retard de la dernière étape de la levée des mesures Covid de l’Angleterre la semaine dernière en raison d’une augmentation des cas liés à la variante Delta, Boris Johnson a également déclaré au public qu’il y aurait un réexamen après deux semaines.

Pressé sur la date, le secrétaire aux affaires, qui a dit espérer « une certaine normalité » le 19 juillet, a déclaré Nouvelles du ciel: « Je pense qu’entre vous et moi, je pécherais toujours par excès de prudence et je me tournerais vers le 19 juillet.

«Cela pourrait être avant, mais je pense que c’est peu probable. Eh bien, je ne sais pas, c’est juste ma supposition. En général, nous nous en tenons aux dates que nous avons indiquées.

«Je me souviens qu’au cours des dates précédentes, il y avait eu beaucoup de pression pour essayer d’obtenir les dates le 12 avril plus tôt, le 17 mai plus tôt. Cela ne s’est pas produit.

Les commentaires de M. Kwarteng interviennent le 21 juin – le jour où les restrictions restantes devaient être levées en vertu de la feuille de route originale du gouvernement, mais ont été contraints de reporter en raison de l’augmentation des cas de variante Delta détectés pour la première fois en Inde.

M. Johnson a déclaré: « Nous surveillerons la position tous les jours et si, après 2 semaines, nous avons conclu que le risque a diminué, nous nous réservons la possibilité de passer à l’étape 4 et à l’ouverture complète plus tôt.

« Dans l’état actuel des choses – et sur la base des preuves que je peux voir en ce moment – ​​je suis convaincu que nous n’aurons pas besoin de plus de 4 semaines et nous n’aurons pas besoin d’aller au-delà du 19 juillet ».

