Les restrictions métalliques de la Chine pourraient encourager la diversification de la chaîne d’approvisionnement

Le ministère chinois du Commerce a annoncé la semaine dernière qu’il restreignait les exportations de deux métaux – le gallium et le germanium – essentiels à la fabrication de semi-conducteurs à partir du 1er août, dans ce qui est considéré comme un avertissement à l’Europe et aux États-Unis dans une guerre technologique sur les puces avancées .

Nous continuerons probablement à voir [export restrictions] et cela affectera probablement d’autres matériaux comme les terres rares, dont encore une fois, la Chine contrôle plus de 85% de la production…

« Nous continuerons probablement à voir [export restrictions] et cela affectera probablement d’autres matériaux comme les terres rares, dont encore une fois, la Chine contrôle plus de 85% de la production », a déclaré mardi Moreno sur « Street Signs Asia » de CNBC.

Les terres rares sont essentielles pour les produits de consommation de haute technologie comme les smartphones et les équipements militaires comme les systèmes radar. Composition de terres rares un groupe de 17 éléments composé de scandium, d’yttrium et des lanthanides.

En 2010, la Chine a stoppé ses exportations de terres rares vers le Japon suite à un différend territorial. La Chine a également menacé d’arrêter les exportations de terres rares vers les États-Unis en 2019.

« [The impact from the metals curbs] n’est pas grand à court terme, mais si les chinois imposent [curbs on other critical materials]ce sera un problème à plus long terme », a déclaré Wang de Counterpoint.

« La Chine doit également être prudente car le blocage des exportations pourrait nuire aux entreprises chinoises et leur faire perdre leurs clients étrangers », a déclaré Randall d’Intralink.