À la fin de leur opération, selon les personnes arrêtées ce jour-là, la police avait collecté plus de 200 appareils auprès de Chow et 52 autres détenus pour des crimes politiques présumés, ainsi que des ordinateurs portables appartenant à des conjoints qui ne sont pas politiquement actifs et qui ne sont pas détenus.

Le balayage numérique a montré comment les autorités de Hong Kong exercent de nouveaux pouvoirs en vertu de la loi sur la sécurité nationale adoptée l’été dernier, beaucoup plus large que le le chef de la ville a promis. Depuis les raids du 6 janvier, les autorités ont bloqué au moins un site Web, selon le propriétaire du site et les médias locaux, faisant craindre que Hong Kong s’oriente vers une surveillance numérique plus large et une censure similaire à celle de la Chine continentale.

«C’est une répétition du grand pare-feu», a déclaré Lokman Tsui, professeur assistant à l’Université chinoise de Hong Kong, spécialisé dans la confidentialité et les communications en ligne. « Ils testent les eaux pour le moment, donc les résultats sont inégaux, mais la question est de savoir quand et comment, pas si. »

Selon deux personnes familières avec le régime que sous la condition de l’anonymat pour protéger leur sécurité.

Glacier Kwong, fondateur de Keyboard Frontline, qui suit les droits numériques à Hong Kong, a déclaré que le gouvernement avait clairement l’intention de s’attaquer à l’un des derniers espaces libres pour la dissidence.

« Le gouvernement a en fait créé un précédent », a déclaré Kwong. « Tant que le régime n’est pas à son goût, un site Web peut être bloqué en vertu de la loi sur la sécurité nationale sans aucune raison, ce qui est un coup dur pour la liberté d’Internet, la liberté d’information et la liberté d’expression. »

Dans des commentaires par courrier électronique au Washington Post, un porte-parole de la police de Hong Kong a déclaré que la police ne ferait pas de commentaires sur des cas spécifiques, mais a souligné que la loi sur la sécurité nationale permet à la police de désactiver unilatéralement l’accès au contenu en ligne. La police ne divulguerait pas les détails des enquêtes, a-t-il ajouté.

Balayage des données

Les dizaines d’arrestations arrêtées mercredi couvraient le spectre pro-démocratie, y compris les militants de la société civile – syndicalistes, défenseurs des droits des minorités et des personnes handicapées – et d’anciens législateurs. Deux autres qui étaient déjà en détention, l’ancien leader des manifestations étudiantes Joshua Wong et l’animateur de radio Tam Tak-chi, ont été de nouveau arrêtés.

Leur crime présumé était de participer à un scrutin primaire pour élire des candidats qui participeraient plus tard aux élections parlementaires dont le camp pro-démocratie avait de grandes chances de gagner. (Seulement la moitié de la législature de Hong Kong est directement élue, une fonction destinée à maintenir le pouvoir de l’establishment pro-Pékin.) Le gouvernement de la ville a ensuite reporté les élections, invoquant la pandémie.

Sauf les deux déjà en détention et l’ancien président du Parti démocrate Wu Chi-wai ont été libérés sous caution et personne n’a été inculpé en vertu de la loi sur la sécurité. S’ils sont inculpés et reconnus coupables, ils risquent la prison à vie.

La police a saisi des appareils de manifestants arrêtés lors de rassemblements antigouvernementaux depuis fin 2019, mais des raids ciblés en vertu de la loi sur la sécurité nationale ont piégé presque toutes les personnalités de l’opposition.

Peu de temps après les arrestations et les saisies d’appareils, les collègues et employés des détenus ont commencé à remarquer une activité étrange sur leurs réseaux sociaux et leurs comptes de messagerie. Tam, qui était déjà en prison, semblait rejoindre l’application de messagerie cryptée Telegram, populaire auprès des manifestants à Hong Kong, et a contacté des personnes via cette application. L’administrateur de sa page Facebook a déclaré Tam n’avait pas réactivé son compte Telegram, et a exhorté les gens à ignorer les messages.

Ray Chan, un ancien législateur pro-démocratie arrêté à son domicile, a déclaré qu’il était resté recevoir des codes de confirmation envoyé à un téléphone de remplacement par Telegram après que la police a confisqué ses appareils. Les codes sont utilisés pour vérifier l’authenticité d’un utilisateur qui tente de se connecter à un compte.

Par ailleurs, Lam Cheuk-ting et Helena Wong, deux anciens législateurs du Parti démocrate, ont déclaré que leur personnel avait reçu des informations de Google selon lesquelles des pirates informatiques parrainés par l’État tentaient de compromettre leurs comptes professionnels, qui sont hébergés sur un serveur Gmail. Les alertes Google sont arrivées juste après leur arrestation, lorsque leurs appareils étaient entre les mains de la police.

« Ils diffusent le filet et utilisent tous les moyens pour recueillir des informations », a déclaré Lam dans une interview. « S’il y a des informations qu’ils peuvent utiliser pour nous facturer, ils continueront à creuser. »

Un officier de police de Hong Kong, qui s’exprime sous couvert d’anonymat pour discuter de détails sensibles, a déclaré que le Bureau de la cybersécurité et de la technologie de la police était incapable de déchiffrer localement les nouveaux modèles d’iPhone Apple, mais avait trouvé des moyens d’accéder aux systèmes et aux informations Android. sur Google Drive une fois saisi les appareils de quelqu’un.

Une porte-parole de Google a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter des incidents spécifiques. Les notifications d’une tentative de piratage soutenue par le gouvernement seront envoyées, même si Google a peut-être déjà bloqué la tentative.

L’une des personnes familiarisées avec les pratiques policières qui s’est entretenue avec The Post a déclaré que la police pensait toujours que les manifestations en faveur de la démocratie qui ont frappé Hong Kong en 2019 étaient hautement planifiées et coordonnées, même si elles l’étaient. marchandises. largement sans chef. La police pense qu’elle doit cartographier entièrement la démocratie et les liens avec la société civile dans la ville pour avoir une image plus claire, a déclaré cette personne.

« Le gouvernement veut cartographier le réseau de l’opposition avec les appareils qu’ils ont saisis, comme qui est en contact avec qui, pour traiter pleinement avec nous », a déclaré Kwong, l’activiste des droits numériques qui est en exil en Allemagne. vies.

Accès limité

Après les arrestations, les utilisateurs de Hong Kong ont signalé des problèmes d’accès Chroniques RH, un site Web créé pendant le mouvement anti-gouvernemental de 2019. Le site Web est connu pour publier les détails personnels des policiers de Hong Kong et des personnalités pro-Pékin; il identifie également les entreprises à Hong Kong qui soutiennent le gouvernement chinois afin que les manifestants puissent les boycotter.

Dans un article sur la chaîne HKChronicles Telegram la semaine dernière, Naomi Chan, propriétaire et rédactrice en chef du site Web, a déclaré qu’elle avait remarqué que les visiteurs du site avaient «radicalement refusé». Les utilisateurs qui ont tenté d’accéder au site via divers fournisseurs d’accès Internet à Hong Kong ont reçu des messages d’erreur.

HKChronicles a depuis changé ses adresses IP, a déclaré Chan sur la chaîne Telegram. Le site reste inaccessible localement sauf via un réseau privé virtuel.

Quatre des principaux FAI de Hong Kong n’ont pas répondu aux demandes de commentaires ou ont refusé de commenter. Chan, un lycéen de 18 ans, n’a pas répondu aux messages envoyés via Telegram.

Les entreprises et les entreprises technologiques se préparent aux retombées de la loi sur la sécurité nationale et sont sensibles à tout mouvement qui mine l’Internet gratuit à Hong Kong – une caractéristique qui distingue la ville de la Chine continentale. Google, Facebook et d’autres sociétés de médias sociaux américaines sont bloquées en Chine, mais opèrent librement à Hong Kong.

Les experts disent que les tentatives techniques pour bloquer le contenu en ligne sont jusqu’à présent maladroites et moins sophistiquées que les méthodes utilisées en Chine continentale. Ils prédisent une touche plus légère que le grand pare-feu chinois afin de ne pas effrayer les entreprises des centres financiers.

Mais il ne fait aucun doute que c’est le début de restrictions sans précédent sur Internet à Hong Kong.

« Internet est vraiment le seul endroit où nous pouvons respirer un peu, donc je ne suis pas surpris qu’ils essaient maintenant de coloniser et d’envahir cet espace », a ajouté Tsui, le professeur de CUHK.