Les restrictions du CDC COVID confirmées pour les croisières en Floride par la cour d’appel

Les restrictions de croisière resteront en place.

Un panel de la cour d’appel fédérale s’est rangé du côté des Centers for Disease Control and Prevention dans sa bataille juridique avec la Floride au sujet des directives COVID-19 pour les compagnies de croisière.

La décision 2-1 rendue samedi soir par les juges de la Cour d’appel du 11e circuit américain suspend la décision d’un juge de district américain – quelques minutes avant son entrée en vigueur – selon laquelle le CDC ne pouvait pas appliquer son cadre pour le retour des croisières.

La Floride avait obtenu une injonction préliminaire qui pourrait rendre les restrictions du CDC sur les croisières vers et depuis l’État en tant qu’orientation facultative à partir de ce mois-ci.

La décision rendue le mois dernier par le juge Steven Merryday a déclaré: « La Floride est très susceptible de prévaloir sur le bien-fondé de l’affirmation selon laquelle l’ordre de navigation conditionnel du CDC et les ordonnances d’exécution dépassent l’autorité déléguée au CDC. »

Cette croisière a vendu des tarifs à partir de 73 000 $ :Il s’est vendu en moins de 3 heures.

Le Canada met fin à son interdiction des croisières, prévoit d’accueillir à nouveau les navires de croisière le 1er novembre

En mars 2020, le CDC a interrompu les croisières et a depuis établi un cadre en quatre phases permettant aux compagnies de croisières de reprendre leurs activités dans des conditions spécifiques. La Floride a déposé une plainte, défendue par le gouverneur républicain Ron DeSantis, affirmant que le processus d’autorisation des croisières depuis la Floride est trop lourd, nuisant à l’industrie de plusieurs milliards de dollars et aux revenus collectés par l’État.

USA TODAY n’a pas pu joindre le bureau de DeSantis pour commenter.

Dans le dossier du tribunal, les avocats de la Floride ont exhorté le 11e circuit à rejeter la demande du CDC de garder ses règles intactes.

« Les actions favorisent massivement le fait de permettre à l’industrie des croisières de profiter de sa première saison estivale en deux ans pendant que ce tribunal règle les affirmations du CDC en appel », ont fait valoir les avocats de la Floride.

Le CDC a déclaré que le maintien des règles en place empêcherait les épidémies de COVID-19 sur les navires vulnérables à la propagation du virus en raison de leur proximité et des arrêts fréquents dans les ports étrangers.

« Les preuves incontestées montrent que les opérations non réglementées des navires de croisière exacerberaient la propagation du COVID-19 et que le préjudice au public qui résulterait de telles opérations ne peut être annulé », a déclaré le CDC dans un dossier judiciaire.

Disney Cruise Lines a organisé samedi sa première navigation simulée selon les règles du CDC lorsque le Disney Dream est parti de Port Canaveral, en Floride. Les passagers étaient des employés bénévoles.

Contributeurs : Morgan Hines, Jordan Culver et John Bacon, USA TODAY ; The Associated Press