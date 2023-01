Les restrictions d’immigration de Biden limitent les places pour les migrants de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela.

Avant son premier voyage à la frontière américano-mexicaine et ses rencontres avec le président mexicain Andrés Manuel López Obrador cette semaine, L’administration du président Joe Biden a annoncé jeudi dernier de nouvelles règles strictes en matière d’immigration, plafonnant les visas de libération conditionnelle humanitaire à 30 000 par mois pour les personnes éligibles de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela.

La nouvelle règle ne remplace pas le titre 42, l’autorité controversée imposée par l’ancien président Donald Trump au plus fort de la pandémie de Covid-19 qui permet aux États-Unis d’expulser rapidement les migrants, soi-disant pour limiter la propagation de la maladie. Au lieu de cela, les nouvelles règles étendent les pouvoirs accordés en vertu du titre 42, permettant à l’administration d’expulser rapidement certains migrants qui ne suivent pas la bonne procédure pour demander une libération conditionnelle humanitaire.

Biden a déclaré que les nouvelles règles ne sont pas une solution permanente à la réforme de l’immigration du Congrès au point mort, mais un palliatif pour faire face à un afflux écrasant de personnes essayant d’entrer aux États-Unis. Au cours de l’exercice 2022, les rencontres à la frontière ont atteint 2,76 millions, soit une augmentation de 1 million par rapport à l’année précédente.

L’objectif du nouveau programme est d’empêcher les personnes de traverser en dehors d’un point d’entrée officiel sans statut de visa, comme le font des millions de migrants qui entrent aux États-Unis par la frontière sud. Depuis que les nouvelles règles de Biden sont entrées en vigueur, entrer sans le parrainage financier et les vérifications des antécédents nécessaires pour obtenir une libération conditionnelle humanitaire est une disqualification automatique pour le programme, même si un migrant est originaire d’un pays d’origine éligible.

Les nouvelles règles peuvent compliquer les tentatives de nombreux migrants de demander l’asile, comme ils ont le droit de le faire. Cela les expose également potentiellement à de grands risques au Mexique, où ils seront envoyés s’ils ne satisfont pas aux nouveaux critères, et qui est mal équipé pour les protéger ou subvenir à leurs besoins.

Bien que le nouveau président de la Chambre, assiégé, Kevin McCarthy, se soit engagé à entreprendre une réforme de l’immigration, les réalités d’un Congrès divisé et de son propre pouvoir diminué remettent en question ce qu’il pourrait être capable d’accomplir. Et cela signifie que cette nouvelle règle, et toutes les autres que l’administration Biden décidera, sont susceptibles de guider la politique d’immigration américaine pour les mois – voire les années – à venir.

Qu’impliquent les nouvelles règles ?

Le nouveau programme de libération conditionnelle humanitaire s’applique aux personnes de quatre pays : Cuba, Haïti, le Venezuela et le Nicaragua. Dans le cadre du nouveau programme, seuls 30 000 par mois au total de ces quatre pays seront éligibles à la libération conditionnelle humanitaire.

Selon les nouvelles règles de Biden, les personnes de ces quatre pays cherchant la sécurité aux États-Unis doivent avoir un parrain – quelqu’un qui en est financièrement responsable – pendant deux ans, entrer par un point d’entrée légitime, demander le statut en ligne avant leur arrivée, passer contrôle rigoureux, et ne pas avoir tenté une traversée irrégulière après le 5 janvier 2023.

Ces quatre nations ont été choisies pour le programme car de la hausse des rencontres – dans certains cas, jusqu’à six fois plus en un an seulement – à la frontière. Un autre facteur est la difficulté d’expulser les migrants vers leur pays d’origine ; Le Venezuela, le Nicaragua et Cuba en particulier, en raison de relations diplomatiques tendues ou inexistantes avec les États-Unis, n’acceptent pas facilement les expulsions, et l’expulsion par l’administration de migrants haïtiens vers une nation en grave tourmente a provoqué une condamnation publique et même causé Daniel Foote , ancien envoyé spécial en Haïti, de démissionner en 2021.

Ceux qui tentent une traversée terrestre en dehors d’un point d’entrée légitime seront rapidement expulsés en vertu de la loi du titre 8 ou de l’autorité plus rapide du titre 42, qui n’est pas une loi sur l’immigration, mais plutôt une autorité de santé publique – et scientifiquement douteuse, à ce . Le titre 42 était à l’origine destiné à arrêter la propagation de Covid-19; avec environ 70% des États-Unis désormais entièrement vaccinés, la plupart des experts en santé publique pensent que l’autorité n’a plus beaucoup d’utilité.

L’administration Biden a tenté à plusieurs reprises l’année dernière, plus récemment en décembre, de mettre fin au programme, suscitant l’inquiétude dans les villes et villages frontaliers face à un flot incontrôlable de migrants. Cependant, la Cour suprême a suspendu le plan du DHS visant à faire reculer la règle. Les nouvelles règles de Biden reposent sur ce séjour, amplifiant les expulsions en vertu du titre 42 et persistant à utiliser la règle comme politique d’immigration.

Par ailleurs, le ministère de la Justice et le DHS ont proposé une nouvelle règle le 5 janvier, pas encore en place, qui obligera les migrants demandeurs d’asile aux États-Unis à demander d’abord – et à être refoulés – refuge dans un autre pays par lequel ils ont transité sur leur chemin vers la frontière.

La frustration des républicains face à la hausse des passages frontaliers irréguliers et les tactiques douteuses que le gouvernement a déployées pour les combattre est sous-jacente au fait que la loi sur l’immigration est en stase depuis des décennies, avec peu de mises à jour importantes pour correspondre aux réalités, en particulier à la frontière sud. .

Le système d’immigration n’a pas subi de refonte majeure depuis la loi sur l’immigration et la nationalité de 1965, qui a supprimé la politique de limitation de l’immigration en fonction du pays d’origine, un principe hautement xénophobe de la loi sur l’immigration de 1924.

Les efforts bipartites au Sénat, y compris une poussée de fin d’année par les sens. Kyrsten Sinema (I-AZ) et Thom Tillis (R-NC), ont échoué. McCarthy s’est engagé à s’attaquer à l’immigration dans son nouveau rôle, promettant “de ne plus ignorer cette crise de sécurité et de souveraineté”, bien que ce que cela impliquerait en plus de destituer le chef du DHS Alejandro Mayorkas et de tenir des audiences sur la question à la frontière sud n’est pas clair.

Ce que le nouveau système signifie pour les migrants

À Cuba, l’aggravation de la pauvreté due à l’impact du durcissement des sanctions américaines et à l’impact de la pandémie de Covid-19, ainsi que la répression politique à la suite des manifestations antigouvernementales de masse en 2021, ont provoqué une tentative de 220 908 passages à la frontière sud en 2022, une multiplication par près de six par rapport à l’année précédente selon les données du Department of Homeland Security.

Le DHS utilise déjà le programme de libération conditionnelle humanitaire avec les migrants vénézuéliens depuis octobre 2022, suite à une forte augmentation – de 2 787 rencontres en 2020 à 187 716 en 2022 – des rencontres à la frontière sud des États-Unis. Au Venezuela également, l’économie s’est envolée au cours de la dernière décennie et malgré une certaine amélioration l’année dernière, l’inflation a atteint un taux écrasant de 155 % en octobre, selon Reuters, provoquant le départ d’environ 7 millions de Vénézuéliens du pays. Depuis la mise en œuvre du programme de libération conditionnelle humanitaire pour les Vénézuéliens, le DHS a constaté une diminution de 76 % des passages frontaliers irréguliers, a rapporté jeudi le Washington Post, citant des données gouvernementales.

En 2022, le DHS a enregistré 163 876 rencontres avec des Nicaraguayens, soit plus du triple de l’année précédente. La répression politique dans le pays s’est intensifiée sous le président Daniel Ortega, le gouvernement tuant et détenant des manifestants et des opposants politiques, organisant ce que beaucoup considèrent comme des élections truquées et réduisant au silence les organisations de la société civile et la presse libre, selon Human Rights Watch. Et les Haïtiens, qui ont tenté 53 910 passages à la frontière sud l’année dernière, ont souffert de la violence des gangs, des maladies, des catastrophes naturelles et de l’instabilité politique – plus récemment après l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021.

Tout cela signifie que les migrants potentiels qui ne remplissent pas les conditions requises pour le nouveau programme et tentent quand même d’entrer seront expulsés vers le Mexique ou expulsés vers leur pays d’origine.

Malgré le désespoir dans ces pays, les migrants venant aux États-Unis de Cuba, du Venezuela, du Nicaragua et d’Haïti ne pourront pas demander l’asile dans le cadre du nouveau programme. La demande d’asile est une procédure légale par laquelle une personne, en raison d’une grave menace pour sa vie en raison de son identité ou pour des raisons politiques, cherche refuge dans une autre nation. Cela nécessite une documentation importante et une preuve de danger pour la vie de la personne en raison de facteurs hors de son contrôle. Le programme de libération conditionnelle humanitaire, cependant, est plus restrictif et ne dure que deux ans, après quoi ils seront expulsés ou devront partir (bien que des re-libérations conditionnelles soient accordées dans des cas spécifiques).

C’est le principal problème pour les détracteurs de la nouvelle politique : même si elle identifie une voie légale permettant aux personnes en crise de venir aux États-Unis, elle en empêche beaucoup d’autres qui sont probablement très vulnérables – sans sponsor financier, une voie sûre et légale, ou la possibilité de postuler au programme en ligne – de demander l’asile, de les transporter au Mexique dans des conditions dangereuses et inadéquates, ou de s’échouer quelque part le long de la route entre leur pays d’origine et les États-Unis.

Le Mexique a accepté d’accueillir 30 000 personnes supplémentaires par mois qui tentent de traverser irrégulièrement la frontière. Bien que l’administration Biden ait également tenté de mettre fin au soi-disant programme “Rester au Mexique”, qui oblige les migrants à attendre les audiences d’asile américaines dans ce pays, et a même cessé d’y inscrire des migrants en août, il est techniquement toujours en place. On ne sait pas combien de migrants attendant leur demande d’asile sont toujours détenus au Mexique, mais Human Rights Watch, ainsi que d’autres groupes de défense des droits humains, ont documenté les dangers auxquels ils étaient confrontés là-bas, notamment le viol, l’enlèvement, la torture, l’agression et le meurtre.

La nouvelle politique de Biden est loin d’être une solution à long terme à la crise de l’immigration qui sévit dans le pays depuis des décennies, mais elle n’a pas non plus de point final, et on ne sait pas quelles sont les perspectives à long terme, même pour ceux qui reçoivent des aides humanitaires. parole. Sans réforme de l’immigration au niveau du Congrès, il n’y a pas de fin en vue pour les politiques bâclées qui ont été la norme ces dernières années, à la fois sous Trump et Biden.