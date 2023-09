Les restrictions de voyage d’Andrew Tate ont été assouplies – mais il ne peut toujours pas récupérer ses voitures et ses montres | Nouvelles du monde

Andrew Tate peut voyager n’importe où en Roumanie après qu’un tribunal a assoupli les restrictions de voyage imposées à l’influenceur controversé.

Depuis août, Tate n’a pas pu voyager en dehors de la région de Bucarest sans l’accord d’un juge.

L’homme de 36 ans est accusé d’avoir exploité des femmes pour gagner de l’argent pour son activité de webcam et fait face à des accusations, notamment de trafic d’êtres humains, de viol et de formation d’un groupe du crime organisé.

Un certain nombre de femmes ont déclaré avoir été trompées par des promesses d’amour et de mariage avant d’être exploitées et contrôlées sexuellement.

Lui et son frère Tristan nient toutes ces allégations.

Malgré l’assouplissement des restrictions intervenu après sa comparution au tribunal mardi, il ne peut toujours pas quitter la Roumanie.

Andrew Tate a déclaré aux journalistes devant le tribunal que « les choses évoluent dans la bonne direction ».

« Il n’y a pas une seule vidéo d’une fille maltraitée ni une seule déclaration contre nous », a-t-il déclaré.

« Si vous devenez trop grand et que vous réussissez trop, les gens vont venir essayer de vous attaquer. »

Il a également demandé au juge s’il pouvait récupérer les avoirs saisis en janvier, notamment des voitures de luxe, des montres de créateurs et de l’argent liquide.

Les autorités avaient déclaré à l’époque que les biens confisqués valaient 3,6 millions d’euros (3,12 millions de livres sterling).

Cette somme pourrait servir à indemniser les victimes et à financer l’enquête si les allégations sont prouvées.

« Ils ont pris beaucoup de choses… 15 voitures, et ils ont pris beaucoup de choses de grande valeur », a déclaré Tate aux journalistes.

« Ce serait bien de récupérer mes affaires. »

Cependant, le tribunal a reporté l’examen de son patrimoine à début novembre.

Les frères Tate ont été arrêtés en décembre et détenus jusqu’en mars, date à laquelle ils ont été assignés à résidence.

Accusations portées contre eux et deux femmes coaccusées ont suivi en juin.

Tate a rapidement acquis gloire et notoriété au cours des dernières années grâce à des clips de lui parlant apparaissant sur TikTok et d’autres plateformes.

Il est désormais banni de la plupart des réseaux sociaux grand public, à l’exception de X, où il compte près de huit millions de followers.