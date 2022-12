Les restrictions de voyage COVID pour les arrivées en Chine « ne sont pas efficaces » : experts

Les exigences de test mises en place pour les voyageurs arrivant de Chine en raison de la flambée des cas de COVID-19 dans le pays sont “inefficaces” et “un peu absurdes”, selon deux experts en maladies infectieuses.

Suite à l’assouplissement des politiques COVID-19 en Chine, qui a été rapidement suivi d’un pic de cas, les États-Unis, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Taïwan et l’Italie ont annoncé des exigences de test pour tous les voyageurs entrant en provenance de Chine la semaine dernière.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a déclaré qu’elle surveillait la situation jeudi.

Un expert qui s’est entretenu avec CP24 jeudi a déclaré qu’il pensait que le gouvernement en faisait assez pour empêcher les cas d’entrer au Canada, mais que les politiques de test étaient “performatives” et non la solution.

Le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses, a déclaré que les mesures prises par les pays dans l’espoir de prévenir les cas en provenance de Chine ne sont pas “efficaces”, citant le Canada ne devrait pas emboîter le pas.

“Si l’objectif est de garder le COVID-19 hors du Canada, une politique comme celle-là ne fait pas grand-chose. Nous avons déjà beaucoup de COVID-19 ici”, a déclaré Bogoch dans une interview CP24 Breakfast jeudi. “Si l’objectif ici est d’empêcher de nouvelles variantes préoccupantes d’atterrir au Canada, eh bien, nous avons vu cela se jouer plusieurs fois auparavant; nous avions une politique relative aux voyages avec le Royaume-Uni avec la variante Alpha.”

La préoccupation est la propagation rapide du COVID-19 entraînant une nouvelle mutation du virus. Bogoch a déclaré qu’après la mise en œuvre des politiques de test antérieures, le COVID-19 a toujours trouvé son chemin au Canada.

“Ces politiques ne sont pas efficaces”, a déclaré Bogoch. “Ne prétendons pas une seconde que le fait d’exiger un test négatif avant de voyager depuis un pays donné nous empêchera d’importer le COVID-19 ou d’importer des variantes préoccupantes.”

L’Agence de la santé publique du Canada a déclaré qu’elle “surveillait” la situation en Chine et utilisera les données de séquençage génomique pour suivre les impacts potentiels des cas.

Le chef conservateur fédéral, Pierre Poilievre, a déclaré vendredi que le parti « écoute les données » avant de décider de plaider pour ou contre les exigences de test.

“Nous n’avons pas encore décidé si nous allons demander au gouvernement d’imposer un test ou une vaccination obligatoire à la frontière pour les vols en provenance de Chine”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. “Mais nous le surveillerons très attentivement et fonderons notre position sur la science et les chiffres.”

Bogoch a déclaré que si l’objectif était d’avoir une meilleure surveillance, l’utilisation de tests d’eaux usées dans les aéroports et la réalisation d’une analyse des eaux usées des avions seraient une politique plus efficace et ne “gêneraient pas les passagers”.

L’augmentation rapide du virus survient après des manifestations généralisées en Chine le mois dernier. Le pays a alors commencé à assouplir sa « politique zéro COVID-19 » en renonçant aux mesures restrictives en place depuis quelques années.

Le pays de 1,4 milliard d’habitants a signalé des taux de vaccination globalement élevés, mais une utilisation de rappel plus faible. Les vaccins chinois se sont révélés moins efficaces contre les infections graves que les versions à ARN fabriquées en Occident.

Le Dr Dale Kalina, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Joseph Brant de Burlington, en Ontario, a fait écho à des sentiments similaires sur les tests requis dans les aéroports.

“Ce que nous voyons en ce moment, avec l’évolution des politiques aux États-Unis, par exemple, le prélèvement de tous ceux qui viennent de Chine aux États-Unis, est un peu absurde”, a déclaré Kalina au CP24 à midi jeudi.

Kalina a cité les politiques sur le test des passagers en provenance de Chine “ne fonctionne pas”.

“Je pense que le gouvernement fédéral ici en fait assez pour empêcher que davantage de COVID n’arrivent dans le pays”, a-t-il déclaré. “Mais c’est dans une situation où nous avons déjà un COVID répandu dans tout notre pays, donc les actions performatives, comme l’écouvillonnage, les tests et les restrictions n’aideront vraiment personne du tout.”

Au cours de l’été, les exigences de test dans les aéroports ont été temporairement supprimées pour réduire les temps d’attente des voyageurs. À l’automne, le gouvernement canadien a abandonné toutes les politiques de test, y compris l’application ArriveCan.

Entre le 12 et le 19 décembre, il y a eu une augmentation de l’utilisation des lits d’hôpital par les patients COVID-19, indique le site Web de Santé Canada. Le nombre de personnes qui avaient besoin d’un lit dans un hôpital est passé de 5 488 à 5 548. Le nombre de lits de soins intensifs utilisés par les patients atteints de COVID-19 à travers le Canada est passé de 260 à 248 lits, entre le 12 décembre et le 19 décembre.