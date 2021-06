Les restrictions de vote en Géorgie incitent le DOJ à poursuivre, selon AG Merrick Garland

Le ministère de la Justice poursuit l’État de Géorgie dans le but d’annuler une loi d’État radicale qui, selon les fonctionnaires fédéraux, restreint l’accès des électeurs noirs aux urnes.

« Le droit de vote de tous les citoyens est le pilier central de notre démocratie », a déclaré vendredi le procureur général Merrick Garland, ajoutant que les récents changements apportés à la loi géorgienne équivalaient à la suppression des électeurs.

«Ce procès est la première étape de plusieurs que nous prenons pour nous assurer que tous les électeurs éligibles peuvent voter; que tous les votes légitimes sont comptés ; et que chaque électeur ait accès à des informations exactes.

Le gouvernement allègue que la loi de l’État a été adoptée avec « un objectif discriminatoire … qui s’écartait de la pratique et de la procédure normales ».

Le procureur général adjoint Kristen Clarke, chef de la division des droits civils du ministère de la Justice, a déclaré vendredi que l’État avait agi avec « l’intention » de refuser l’accès des électeurs noirs.

L’action de Justice visait également une disposition de la loi de l’État qui interdisait la distribution de nourriture et d’eau aux électeurs qui sont souvent obligés d’attendre dans de longues files pour voter.

La loi géorgienne, signée à huis clos plus tôt cette année par le gouverneur Brian Kemp, a été vivement critiquée comme une suppression flagrante des électeurs par les démocrates tandis que les républicains l’ont qualifiée de réforme électorale.

Certaines des dispositions les plus controversées comprennent des exigences supplémentaires d’identification des électeurs; vote anticipé facultatif le dimanche – traditionnellement un jour où le vote noir augmente pendant les campagnes « Souls to the Polls ». La loi géorgienne raccourcit également les périodes de second tour.

« Les récentes lois électorales de Jim Crow en Géorgie sont une attaque flagrante contre le droit le plus fondamental et le plus sacré du peuple américain, le droit de vote », a déclaré le président de la NAACP, Derrick Johnson. « L’annonce d’aujourd’hui du procureur général témoigne du niveau d’urgence qui est nécessaires pour protéger notre fragile démocratie et faire en sorte que toutes les voix soient entendues. Nous sommes dans une course contre la montre et contre ceux qui travaillent pour nous rabaisser.

Vendredi, à la même heure, Justice a annoncé que les procureurs américains du pays étaient invités à suivre de plus près les menaces contre les travailleurs électoraux à travers le pays, car de profondes divisions politiques ont accru le risque pour les travailleurs du scrutin et d’autres fonctionnaires, a déclaré le procureur général.

Le procureur général adjoint Lisa Monaco a déclaré qu’un groupe de travail fédéral poursuivrait de telles menaces, une action qui, selon Garland, a été motivée par un nombre croissant de reportages.

L’action du procureur général intervient après avoir promis plus tôt ce mois-ci de renforcer l’unité des droits civiques du ministère de la Justice pour contester les politiques et la législation qui restreignent l’accès des électeurs et discriminent les électeurs marginalisés.

« Pour relever le défi du moment actuel, nous devons réaffecter les ressources du ministère de la Justice à une partie essentielle de sa mission initiale : appliquer la loi fédérale pour protéger le droit de vote pour tous les électeurs éligibles », a déclaré Garland plus tôt ce mois-ci, notant une récente vague de législation dans plusieurs États qui restreignent l’accès des électeurs.

Garland a promis de doubler le personnel d’exécution de l’unité des droits civiques, une division puissante au sein de l’agence qui enquête sur les crimes haineux, les abus de la police et d’autres violations des droits civiques.

« Nous examinons de nouvelles lois qui cherchent à restreindre l’accès des électeurs, et lorsque nous constatons des violations de la loi fédérale, nous n’hésiterons pas à agir », a déclaré Garland. « Nous examinons également les lois et pratiques actuelles, afin de déterminer si elles sont discriminatoires à l’égard des électeurs noirs et des autres électeurs de couleur. »

L’annonce intervient au milieu d’un bras de fer national sur les droits de vote, qui devrait être un problème clé lors des élections de mi-mandat de 2022. Les législateurs des États républicains à travers le pays ont proposé des mesures qui limiteraient l’accès au vote, tandis que les démocrates font pression pour une législation radicale pour élargir l’accès des électeurs.

Cette semaine, le Sénat n’a pas réussi à faire avancer un projet de loi de grande envergure sur les droits de vote, bloquant la législation démocrate visant à contrer les récentes mesures restrictives de l’État appliquées dans les États dirigés par les républicains.

Dans un vote de 50-50, il n’a pas atteint les 60 nécessaires pour surmonter une obstruction du GOP. Tous les sénateurs démocrates ont voté pour ouvrir le débat, tandis que les républicains ont voté à l’unanimité pour le bloquer.