Les restrictions de Twitter après les tremblements de terre en Turquie compliquent les efforts de sauvetage

Commentez cette histoire Commentaire

Les survivants en Turquie voient leur accès aux plateformes de médias sociaux Twitter et TikTok limité à la suite des tremblements de terre dévastateurs de lundi qui ont rasé des bâtiments et tué plus de 12 000 personnes, compliquant potentiellement les efforts de sauvetage. Selon le groupe de surveillance Internet NetBlocks, le service Twitter en Turquie était limité mercredi. TikTok a également reconnu dans un communiqué que ses utilisateurs dans le pays avaient du mal à accéder à la plateforme de médias sociaux.

Bien que la raison ne soit pas immédiatement claire, les experts soupçonnent que cela pourrait être lié à la censure gouvernementale.

NetBlocks a suivi une “mise en œuvre progressive de la restriction, mise en place fournisseur par fournisseur”, a déclaré le directeur de NetBlocks, Alp Toker. Ces limites sont « compatibles avec les formes connues de censure dans le pays ».

S’exprimant depuis le siège de l’agence turque d’intervention en cas de catastrophe, le vice-président Fuat Oktay a imputé des problèmes techniques à la panne, affirmant que d’autres sites de médias sociaux étaient toujours disponibles. Le gouvernement turc n’a pas répondu à une demande de commentaire.

TikTok a déclaré dans un communiqué qu’il enquêtait sur l’affaire. Nous “espérons que l’accès sera rétabli dès que possible car des plateformes comme TikTok restent un moyen essentiel de rester en contact pendant les crises”.

Ömer Fatih Sayan, vice-ministre turc des transports et des infrastructures, a rencontré des responsables de Twitter par vidéoconférence mercredi, selon Anadolu, une agence de presse d’État turque. Sayan a rappelé à Twitter que la société de médias sociaux est légalement responsable d’empêcher la propagation de la désinformation qui pourrait conduire à la panique et au chaos.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le site de médias sociaux a connu ce qui semblait être une panne mondiale plus large mercredi.

La société mère de Facebook Meta et YouTube de Google n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’accès réduit à Twitter en particulier pourrait entraver la capacité des citoyens turcs à obtenir des informations crédibles sur leurs proches et leurs ressources à la suite des puissants tremblements de terre de lundi dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Cette décision laisse également aux groupes de la société civile et aux intervenants d’urgence moins de plateformes de médias sociaux pour coordonner les missions de sauvetage et les efforts d’acheminement de l’aide.

“Twitter a été une bouée de sauvetage absolue à la suite des tremblements de terre, à la fois pour les sauveteurs qui demandent de l’aide et coordonnent la fourniture de matériel de sauvetage, et pour ceux qui recherchent des êtres chers disparus”, a déclaré Toker. “Il n’y a pas de remplaçant évident pour combler le vide.”

La répression d’Erdogan sur les réseaux sociaux touche à sa fin

Les gouvernements autoritaires du monde entier ont de plus en plus réprimé les réseaux sociaux ces derniers mois. L’année dernière, le Nigeria a suspendu Twitter deux jours après que le géant des médias sociaux a gelé le compte du président après avoir promis de punir les séparatistes accusés d’attaques contre la propriété fédérale. De même, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Kremlin a cherché à restreindre davantage l’accès aux plateformes de médias sociaux, allant jusqu’à interdire Facebook et Instagram.

Historiquement, les dirigeants de Japonla Russie, la Corée du Sud, la Turquie et l’Inde ont été parmi les pays les plus courants pour exiger légalement que Twitter supprime le contenu de sa plateforme.

“Nous avons cette illusion d’un Internet mondial où tout le monde peut communiquer librement”, a déclaré James Lewis, chercheur au Centre d’études stratégiques et internationales. Mais en Inde et en Turquie, “les gouvernements veulent contrôler le récit et ils veulent s’assurer que les gens n’obtiennent pas d’informations qu’ils ne veulent pas qu’ils obtiennent et qu’ils n’ont pas d’endroit pour discuter de choses que le gouvernement n’a pas. Je ne veux pas qu’ils discutent.

À la suite du tremblement de terre, un certain nombre d’utilisateurs ont déclaré que leur accès à Twitter était en grande partie bloqué ou limité sans utiliser de VPN. Beaucoup ont condamné ce qu’ils soupçonnaient d’être une décision du gouvernement de le faire, affirmant que cela n’aurait pas pu arriver au pire moment.

“Si [the decision] a été fait pour lutter contre la désinformation, la provocation, les fausses nouvelles, etc., c’est une très mauvaise étape. Ce n’est pas la méthode. À un moment comme celui-ci, cette restriction est insensée ! » a écrit Ersin Çahmutoğlu sur Twitter.

Yaman Akdeniz, professeur de droit à l’Université Bilgi d’Istanbul, a déclaré que le gouvernement avait peut-être imposé cette mesure en représailles aux critiques qu’il avait reçues récemment.

“Indépendamment de l’autorité qui l’a ordonné et de leur raisonnement juridique, il est certain que le gouvernement, y compris le président, est agacé par les critiques croissantes à leur égard en termes de gestion des conséquences des tremblements de terre”, a-t-il déclaré.

Et avec les prochaines élections générales de mai, le “gouvernement n’est évidemment pas content de ces critiques et veut contrôler la communication”, a-t-il ajouté.

La Turquie a une longue histoire de restrictions des plateformes de médias sociaux lors d’urgences nationales, d’attaques terroristes ou d’incidents politiques, arguant que le gouvernement est de sauvegarder la sécurité nationale ou d’empêcher la propagation de la désinformation.

“Les dirigeants autocratiques comme Erdogan utilisent souvent le” maintien de l’ordre à la suite d’une catastrophe “comme prétexte pour restreindre la parole, en particulier les discours qui peuvent critiquer leur gestion de ladite catastrophe”, a déclaré Nathan Kohlenberg, assistant de recherche pour l’Alliance for Securing. La démocratie au German Marshall Fund.

En novembre, les autorités ont restreint les plateformes de médias sociaux sur plusieurs fournisseurs d’accès Internet après une explosion à Istanbul où le président Erdogan a ordonné de réduire l’accès à la plateforme de 8 à 11 heures, selon Netblocks.

En 2014, la Turquie a cherché à interdire complètement Twitter à la suite d’un scandale concernant des enregistrements qui auraient révélé la corruption dans l’administration du Premier ministre turc de l’époque, Recep Tayyip Erdogan.

L’année dernière, la Turquie a adopté une loi qui impose des peines de prison à toute personne qui aurait diffusé de fausses informations afin de semer la peur et l’anxiété parmi le public.

Et le parlement turc a adopté une loi en 2020 obligeant les sociétés de médias sociaux telles que Facebook et Twitter à maintenir des représentants en Turquie qui pourraient gérer les demandes de retrait de contenu de leurs plateformes ou être soumis à des amendes ou à des restrictions d’utilisation. La Turquie a demandé que le contenu soit supprimé de Twitter plus de 4 300 fois entre juillet et décembre 2021, selon la plus récente transparence de l’entreprise rapport. L’entreprise s’est conformée 57,9 % du temps.