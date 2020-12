De vastes étendues de l’est et du sud-est de l’Angleterre doivent être placées dans le niveau le plus difficile de restrictions de coronavirus de niveau 4 le lendemain de Noël en réponse à l’inquiétude croissante concernant la nouvelle variante virulente de Covid-19, a annoncé le secrétaire à la Santé Matt Hancock.

Les zones entrant dans le niveau 4 à partir d’une minute après minuit le 26 décembre comprennent tout le Sussex, l’Oxfordshire, le Suffolk, le Norfolk et le Cambridgeshire.

Les autres parties d’Essex et de Surrey qui ne font pas encore partie du niveau 4, ainsi que l’ensemble du Hampshire, à l’exception de: sont également passées au niveau de restriction le plus élevé – qui verra tous les magasins non essentiels fermés et les résidents soumis à une ordonnance de «rester à la maison» – la New Forest, qui passe au niveau 3.

Pendant ce temps, Bristol, Gloucestershire, Somerset, Swindon, Northamptonshire, Cheshire et Warrington passent tous au niveau 3, obligeant les pubs et les restaurants à fermer sauf pour les plats à emporter et les livraisons.

L’île de Wight est déplacée directement du niveau 1 au niveau 3. Et Cornwall et Herefordshire passeront du niveau 1 au niveau 2, ne laissant que les îles Scilly sous le niveau de contrôle le plus doux d’Angleterre.

M. Hancock a déclaré: « Ce ne sont pas des nouvelles que quiconque veut livrer et je suis vraiment désolé pour les perturbations que cela provoque.

«Mais je pense que les gens savent à quel point il est important que nous prenions des décisions comme celle-ci pour assurer la sécurité des personnes et protéger le NHS.»

Lors d’une conférence de presse à Downing Street à la suite d’une réunion du comité gouvernemental des opérations sur les coronavirus (CO), M. Hancock a également révélé l’arrivée d’une autre nouvelle variante préoccupante en provenance d’Afrique du Sud.