Les restrictions de l’UE sur les voyages au Royaume-Uni se poursuivent alors que l’Autriche impose une interdiction au milieu des craintes de la variante Covid-19 liée à l’Inde

Cette décision a été annoncée mardi par le ministère autrichien de la Santé. Le Royaume-Uni a été ajouté à une liste de «États de variantes de virus», qui incluent également le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud, en proie à des souches de coronavirus plus transmissibles.

La désignation limite les arrivées du Royaume-Uni à seulement une poignée de cas, y compris ceux qui voyagent pour certains «Raisons humanitaires» ou pour les visites qui sont dans le « urgent » intérêt national. Les arrivées autorisées sont obligées de subir un test PCR dans les 24 heures suivant leur atterrissage en Autriche.

« Pour l’essentiel, seuls les citoyens autrichiens et les personnes qui résident ou séjournent habituellement en Autriche peuvent entrer dans le pays », a déclaré le ministère dans un communiqué. Les mesures devraient se durcir la semaine prochaine, avec une interdiction générale de tous les vols en provenance de Grande-Bretagne à partir du 1er juin.

Cette décision intervient un jour après qu’un autre pays européen, l’Allemagne, ait imposé des restrictions similaires au Royaume-Uni. Berlin a étiqueté la Grande-Bretagne un «Domaine de préoccupation de variante», interdire tous les voyages non essentiels à destination et en provenance du pays. Les citoyens et résidents allemands sont autorisés à rentrer du Royaume-Uni, mais ils sont tenus de produire un test Covid-19 négatif, datant de moins de 48 heures, et de se mettre en quarantaine pendant deux semaines.

La France envisage également de restreindre les voyages depuis le Royaume-Uni, mais aucune interdiction générale n’est à ce jour sur la table. On s’attend à ce que Paris dévoile une «liste verte» de pays le 9 juin, et il est peu probable que la Grande-Bretagne y figure. S’exprimant lundi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a indiqué que le Royaume-Uni recevrait probablement une désignation « orange », qui imposerait certaines restrictions sur les voyages. Il a dit que le Royaume-Uni ne serait probablement pas « Sur la liste rouge, » ce qui signifierait une interdiction totale de voyager.

Les restrictions européennes interviennent alors que le Royaume-Uni a enregistré une hausse dans la soi-disant variante indienne de Covid-19, la souche B1.617.2 détectée pour la première fois en Inde en octobre. La variante s’est répandue dans plus de 50 pays depuis lors. New Delhi a critiqué les gens pour l’avoir qualifié de « variante indienne », arguant que ses origines n’ont pas été établies de manière concluante.

Le Royaume-Uni a connu une augmentation rapide de la propagation de la souche ces derniers jours, les dernières statistiques officielles montrant une augmentation de 160% d’une semaine sur l’autre. Jusqu’à présent, le Royaume-Uni a détecté près de 4000 cas de la souche indienne – et de ses sous-variantes – faisant craindre que l’épidémie ne compromette les plans de réouverture complète d’ici la fin juin.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!