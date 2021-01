Boris Johnson a averti que les restrictions en Angleterre vont «probablement» devenir plus dures dans les semaines à venir, alors que les infections à coronavirus continuent d’augmenter et que les inquiétudes augmentent quant à la pression sur le NHS.

Les remarques du Premier ministre sont intervenues après que les chiffres du gouvernement ont montré que les cas de Covid-19 étaient supérieurs à 50000 pour le cinquième jour consécutif samedi, lorsque les chiffres publiés par le ministère de la Santé et des Affaires sociales ont montré un record de 57725 cas confirmés en laboratoire.

M. Johnson, qui avait précédemment refusé d’exclure la perspective d’un troisième verrouillage national, a déclaré au Andrew Marr de la BBC programme: «Nous sommes tout à fait d’accord pour faire ce qu’il faut pour éliminer le virus et cela peut impliquer des mesures plus strictes dans les semaines à venir.

Pressé de comprendre ce que de nouvelles restrictions pourraient entraîner, M. Johnson a déclaré: «Il y a évidemment une gamme de mesures plus strictes que nous devrions envisager. Je ne vais pas spéculer maintenant sur ce qu’ils devraient être.

Il a ajouté: «Ce que nous faisons maintenant, c’est utiliser le système de hiérarchisation, qui est un système très difficile… et, hélas, probablement sur le point de devenir plus difficile pour garder les choses sous contrôle. Mais nous allons l’examiner. »

Répondant aux commentaires de M. Johnson, Ed Davey, le chef libéral démocrate, a déclaré: «L’indécision de Johnson à propos de Covid est dangereuse et crée une anxiété inutile à travers le pays.

«Il a été derrière la courbe tout au long de cette pandémie, du premier verrouillage aux EPI, aux tests et aux maisons de soins. Maintenant, il admet qu’un verrouillage est inévitable, mais n’agit pas.

« La Grande-Bretagne mérite mieux. Non seulement nous avons besoin d’un plan global qui protège les emplois et la santé mentale, mais les ministres doivent regagner la confiance du public avec une enquête indépendante sur la gestion de la pandémie par le gouvernement. »

Pressé de savoir si les restrictions de niveau 4 – le niveau de mesures le plus sévère actuellement utilisé par le gouvernement – étaient suffisantes, Sir Mark a ajouté: «Ce sont les restrictions de niveau 4, il leur obéit. Il pense à briser essentiellement toutes les voies de transmission possibles.

«Ce sont les choses qui sont absolument nécessaires et il est assez clair que nous allons avoir besoin de plus.»

« Nous savons qu’une personne entre 12 et 16 ans est sept fois plus susceptible que les autres membres d’un ménage d’introduire l’infection dans un ménage. Et nous savons qu’il y a eu une légère baisse du taux de transmission chez les écoliers après le semestre, qui remontaient ensuite à leur retour. «