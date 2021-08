Les restrictions de Covid au Japon s’étendent à plus de 70% du pays alors que les hôpitaux de Tokyo luttent pour faire face à l’augmentation des cas

Les nouvelles mesures, énoncées jeudi par le Premier ministre Yoshihide Suga, déclareront des « quasi-urgences » dans huit autres des 47 préfectures du Japon, certains experts du pays avertissant que le taux d’infection croissant est désormais suffisamment grave pour justifier une épidémie à l’échelle nationale. état d’urgence.

Six préfectures japonaises sont en état d’urgence complet, dont Tokyo, où se déroulent actuellement les Jeux olympiques, ainsi que cinq autres zones soumises à des mesures moins strictes. Lorsque les nouvelles règles annoncées entreront en vigueur dimanche, plus de 70% de la population japonaise sera soumise à un certain niveau de restrictions Covid.

S’adressant aux journalistes, Suga a rejeté l’idée d’une urgence nationale, déclarant que le gouvernement est « Je n’y pense pas maintenant. » Au lieu de cela, ils se concentrent sur des mesures locales et ciblées qui se concentrent sur les points chauds.

L’annonce de Suga intervient après que Tokyo a signalé un nombre record de nouveaux cas quotidiens, avec 4 166 infections détectées mercredi. À l’échelle nationale, le Japon a atteint un nombre record de cas hebdomadaires au cours de la période de 7 jours se terminant le 26 juillet, avec 60 157 infections confirmées dans tout le pays.

Avant la déclaration de Suga sur les nouvelles mesures, le ministre japonais de l’Économie, Yasutoshi Nishimura, a averti que les responsables de la santé signalaient « la situation sur le terrain [in hospitals] est extrêmement sévère.

La situation risque d’éclipser les Jeux olympiques, qui sont en cours après avoir été retardés de 12 mois en raison de la pandémie de Covid. Alors que les athlètes ont réussi à éviter une épidémie à grande échelle au sein du village olympique, les responsables des Jeux ont enregistré 353 cas liés à la compétition.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !