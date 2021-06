Les restrictions de Covid-19 seront assouplies en Norvège à mesure que les cas diminuent et qu’un tiers est entièrement vacciné

« La Norvège est sur la bonne voie et nous sommes prêts pour la troisième étape » Le Premier ministre Erna Solberg a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse, ajoutant que l’assouplissement des restrictions aurait lieu le 20 juin.

Cette décision signifie que les Norvégiens peuvent désormais accueillir jusqu’à 20 invités chez eux et que les bars et restaurants peuvent rester ouverts au-delà de minuit. Il y aura également des assouplissements sur le nombre de personnes pouvant assister à des événements sportifs et le nombre de touristes pouvant entrer.

Les mesures font partie d’un plan en quatre étapes visant à réduire les restrictions introduites plus tôt cette année alors que les infections à Covid-19 augmentaient. Solberg a ajouté un mot de prudence, notant le niveau élevé des taux d’infection ailleurs dans le monde. « La situation de l’infection est encore imprévisible dans de nombreuses régions du monde, et il existe une incertitude liée aux mutations », a déclaré le Premier ministre.

Les 1 200 infections enregistrées la semaine dernière sont les plus basses en huit mois et sont en baisse par rapport à un pic hebdomadaire de près de 6 600 à la mi-mars, a déclaré l’Institut norvégien de santé publique (FHI).

Le pays de 5,4 millions d’habitants a fait des progrès dans la vaccination des citoyens contre Covid-19, vaccinant environ 33% de sa population adulte avec 16% supplémentaires ayant reçu une injection ; légèrement supérieur à la moyenne de l’UE, mais nettement inférieur à celui du Royaume-Uni.

À ce jour, la Norvège a enregistré près de 130 000 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Le nombre de morts a été évalué à 790, ce qui en fait l’un des pays les moins touchés d’Europe.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!