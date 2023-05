Les restrictions d’asile liées à la pandémie connues sous le nom de Titre 42 expirent, mettant à rude épreuve le système d’immigration américain

EL PASO, Texas (AP) – Les restrictions d’asile liées à la pandémie qui ont expulsé des migrants des millions de fois ont été levées tôt vendredi, alors que les gens se précipitaient pour entrer aux États-Unis avant que les nouvelles règles annoncées par l’administration du président Joe Biden ne soient mises en place.

Pendant ce temps, l’administration a subi un revers juridique potentiellement grave lorsqu’un juge fédéral a temporairement bloqué sa tentative de libérer les migrants plus rapidement lorsque les postes de garde des patrouilles frontalières sont pleins.

Des migrants, y compris des enfants, dans le nord du Mexique ont arpenté une frontière américaine tendue de barbelés et soutenus par des troupes, ne sachant pas où aller ni quoi faire ensuite. D’autres se sont installés dans des refuges, déterminés à obtenir un rendez-vous d’asile qui peut prendre des mois à planifier en ligne.

Les règles expirantes, connues sous le nom de Titre 42, sont en place depuis mars 2020. Elles permettent aux agents des frontières de renvoyer rapidement les demandeurs d’asile de l’autre côté de la frontière pour empêcher la propagation du COVID-19.

Les autorités américaines ont dévoilé de nouvelles mesures strictes, qui répriment les passages illégaux tout en mettant en place des voies légales pour les migrants qui postulent en ligne, recherchent un sponsor et subissent des vérifications d’antécédents. En cas de succès, les réformes pourraient modifier fondamentalement la façon dont les migrants arrivent à la frontière américano-mexicaine.

De nombreux migrants étaient parfaitement conscients des changements politiques imminents visant à mettre fin aux passages illégaux et à encourager les demandeurs d’asile à postuler en ligne et à envisager des destinations alternatives, notamment le Canada ou l’Espagne.

« Je ne sais pas ce qui va se passer », a déclaré Jhoan Daniel Barrios, un ancien officier de la police militaire du Venezuela alors qu’il arpentait avec deux amis le long de la frontière à Ciudad Juárez, en face d’El Paso, au Texas, à la recherche d’une chance de chercher refuge aux USA

« Nous n’avons plus d’argent, nous n’avons pas de nourriture, nous n’avons pas d’endroit où rester, le cartel nous poursuit », a déclaré Barrios, dont la femme était détenue aux États-Unis. « Qu’est-ce qu’on va faire, attendre qu’ils nous tuent ?

La semaine dernière, Barrios et ses amis sont entrés aux États-Unis et ont été expulsés. Ils avaient peu d’espoir d’un résultat différent jeudi.

Du côté américain du fleuve, beaucoup se sont rendus immédiatement aux autorités et espéraient être libérés tout en poursuivant leurs affaires devant des tribunaux d’immigration en retard, ce qui prend des années.

Il n’était pas clair combien de migrants étaient en mouvement ni combien de temps la vague pourrait durer. Jeudi soir, le flux semblait ralentir à certains endroits, mais on ne savait pas pourquoi, ni si les passages à niveau augmenteraient à nouveau après l’expiration des restrictions liées au coronavirus.

Un responsable américain a rapporté que la patrouille frontalière avait arrêté quelque 10 000 migrants mardi – près du double du niveau de mars et légèrement en dessous du chiffre de 11 000 qui, selon les autorités, est la limite supérieure de ce qu’elles attendent après la fin du titre 42.

Plus de 27 000 personnes étaient sous la garde des douanes et de la protection des frontières américaines, a déclaré le responsable.

« Nos bus sont pleins. Nos avions sont pleins », a déclaré Pedro Cardenas, commissaire de la ville de Brownsville, au Texas, juste au nord de Matamoros, alors que les arrivées récentes se dirigeaient vers des endroits à travers les États-Unis.

Mais il faudra du temps pour voir les résultats. Biden a concédé que la frontière sera chaotique pendant un certain temps. Des groupes de défense des immigrés ont menacé de poursuites judiciaires. Et les migrants fuyant la pauvreté, les gangs et la persécution dans leur pays d’origine cherchent toujours désespérément à atteindre le sol américain à tout prix.

Bien que le titre 42 ait empêché de nombreuses personnes de demander l’asile, il n’a entraîné aucune conséquence juridique, encourageant les tentatives répétées. Après jeudi, les migrants risquent d’être interdits d’entrée aux États-Unis pendant cinq ans et d’éventuelles poursuites pénales.

Les installations de détention le long de la frontière étaient déjà bien au-delà de leur capacité. Mais jeudi soir, le juge de district américain T. Kent Wetherell, nommé par le président Donald Trump, a interrompu le projet de l’administration de commencer à libérer les migrants avec des avis à signaler à un bureau d’immigration dans les 60 jours lorsque les centres de rétention atteignent 125% de capacité, ou lorsque les gens sont tenue en moyenne 60 heures. Les libérations rapides devaient également être déclenchées lorsque les autorités arrêtaient 7 000 migrants le long de la frontière en une journée.

L’État de Floride a fait valoir que le plan de l’administration était presque identique à une autre politique de Biden précédemment annulée par un tribunal fédéral. Plus tôt jeudi, le ministère de la Justice a déclaré que sa nouvelle décision était une réponse à une urgence et qu’être empêché de l’exécuter « pourrait submerger la frontière et soulever de graves risques pour la santé et la sécurité des non-ressortissants et des agents de l’immigration ».

Weatherell a bloqué les libérations pendant deux semaines et a programmé une audience le 19 mai sur l’opportunité de prolonger son ordonnance.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, avait déjà mis en garde contre des installations de patrouille frontalière plus encombrées à venir.

« Je ne peux pas exagérer la pression sur notre personnel et nos installations », a-t-il déclaré aux journalistes jeudi.

Alors même que les migrants se précipitaient pour atteindre le sol américain avant l’expiration des règles, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a déclaré que les passeurs envoyaient un message différent. Il a noté une augmentation du nombre de passeurs à la frontière sud de son pays proposant d’emmener des migrants aux États-Unis et leur disant que la frontière était ouverte à partir de jeudi.

Mercredi, la sécurité intérieure a annoncé une règle rendant extrêmement difficile pour toute personne qui voyage à travers un autre pays, comme le Mexique, ou qui n’a pas fait de demande en ligne, de se qualifier pour l’asile. Il a également introduit des couvre-feux avec suivi GPS pour les familles libérées aux États-Unis avant les premiers contrôles d’asile.

L’administration affirme qu’elle renforce le renvoi des migrants jugés non qualifiés pour rester aux États-Unis sur des vols comme ceux qui ont ramené près de 400 migrants des États-Unis au Guatemala jeudi.

Parmi eux se trouvait Sheidi Mazariegos, 26 ans, qui est arrivée avec son fils de 4 ans seulement huit jours après avoir été détenue près de Brownsville.

« J’ai entendu aux informations qu’il y avait une opportunité d’entrer, je l’ai entendu à la radio, mais c’était un mensonge », a-t-elle déclaré. Des passeurs l’ont emmenée à Matamoros et ont mis les deux sur un radeau. Ils ont été rapidement appréhendés par des agents de la patrouille frontalière.

Mazariegos a déclaré qu’elle avait fait le voyage parce qu’elle était pauvre et espérait retrouver ses sœurs vivant aux États-Unis.

Dans le même temps, l’administration a introduit de nouvelles voies juridiques expansives aux États-Unis

Jusqu’à 30 000 personnes par mois en provenance d’Haïti, de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela peuvent entrer si elles postulent en ligne avec un sponsor financier et entrent par un aéroport. Des centres de traitement s’ouvrent au Guatemala, en Colombie et ailleurs. Jusqu’à 1 000 personnes peuvent entrer quotidiennement par voie terrestre avec le Mexique s’ils décrochent un rendez-vous sur une application en ligne.

Dans les refuges du nord du Mexique, de nombreux migrants ont choisi de ne pas se précipiter à la frontière et ont attendu les rendez-vous d’asile existants ou l’espoir d’en réserver un en ligne.

Au refuge Ágape Misión Mundial à Tijuana, des centaines de migrants ont attendu leur heure. Daisy Bucia, 37 ans, et sa fille de 15 ans sont arrivées au refuge il y a plus de trois mois en provenance de l’État mexicain du Michoacán – fuyant des menaces de mort – et ont un rendez-vous d’asile samedi en Californie.

Bucia a lu sur les réseaux sociaux que les restrictions de l’ère pandémique se terminaient à la frontière américano-mexicaine, mais a préféré traverser avec certitude plus tard.

« Ce que les gens veulent plus que tout, c’est vous confondre », a déclaré Bucia.

Gonzalez a rapporté de Brownsville, Texas; Spagat signalé de Tijuana, au Mexique. les écrivains d’Associated Press Colleen Long et Rebecca Santana à Washington; Christopher Sherman à Mexico ; Gerardo Carrillo à Matamoros, Mexique ; Maria Verza à Ciudad Juarez, Mexique; Morgan Lee à Santa Fe, Nouveau-Mexique, a contribué à ce rapport.

Valérie Gonzalez, Elliot Spagat et Giovanna Dell’orto, The Associated Press