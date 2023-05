Les restrictions d’asile expirent aux États-Unis pour les migrants, les contestations judiciaires commencent

Les États-Unis sont entrés vendredi dans une nouvelle ère d’application de la loi sur l’immigration, mettant fin à une restriction d’asile de trois ans provoquée par la pandémie de COVID-19 – bien que des contestations judiciaires menacent d’émousser les nouvelles tentatives de l’administration Biden pour assurer un flux de migrants plus gérable. .

Des restrictions d’asile de trois ans sont entrées en vigueur en 2020 via le titre 42, qui fait partie d’une loi de santé publique de 1944 qui autorise des restrictions à la migration au nom de la protection de la santé publique.

Alors même que le titre 42 expirait à minuit, les migrants le long de la frontière pataugeaient toujours dans le Rio Grande à la frontière Texas-Mexique, tentant leur chance malgré les appels des responsables américains à faire demi-tour.

D’autres se sont penchés sur des téléphones portables en essayant d’accéder à une application de rendez-vous, pièce maîtresse des nouvelles mesures promulguées par l’administration Biden dans l’espoir que la marée de migrants sera plus gérable.

En raison du volume élevé d’arrivées, les agents ont commencé mercredi à libérer certains migrants sans préavis pour comparaître devant le tribunal de l’immigration, où ils peuvent déposer une demande d’asile, en leur disant de se présenter ultérieurement à un bureau de l’immigration.

Une femme colombienne regarde à travers le mur frontalier alors qu’elle attend de demander l’asile près de San Diego jeudi. Bon nombre des centaines de migrants entre les murs qui séparent Tijuana, au Mexique, de San Diego attendent depuis des jours pour demander l’asile. (Gregory Bull/Associated Press)

Mais tard jeudi soir, un juge fédéral de Floride – nommé par Donald Trump – qui envisageait une contestation du procureur général de cet État a bloqué ces libérations, affirmant qu’ils n’avaient pas suivi les procédures réglementaires appropriées.

Les douanes et la protection des frontières américaines ont qualifié la décision de « préjudiciable » et ont déclaré qu’elle « entraînerait un surpeuplement dangereux » dans les installations frontalières.

Les salles de détention déjà pleines

Plus de 27 000 personnes étaient sous la garde des douanes et de la protection des frontières, et les installations de détention le long de la frontière étaient déjà bien au-delà de leur capacité. Les autorités avaient reçu l’ordre de libérer les personnes avec un avis de se présenter à un bureau d’immigration dans les 60 jours si les installations atteignaient une capacité de 125% ou lorsqu’elles étaient détenues 60 heures ou plus.

Vendredi, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré à MSNBC que si la plupart des personnes seraient expulsées, celles qui ne le seraient pas seraient examinées et contrôlées avant d’être libérées avant les procédures judiciaires lorsque les installations de détention de la patrouille frontalière sont trop encombrées – une pratique utilisée par les administrations précédentes.

« Le ministère de la Justice étudie ses options », a déclaré Mayorkas à propos de la décision de Floride.

REGARDER | Les États-Unis se préparent à l’afflux de migrants : Les États-Unis se préparent à une vague de migrants alors que la politique d’immigration prend fin Les refuges pour migrants à la frontière sud des États-Unis se préparent à un afflux de personnes alors que la politique d’immigration du titre 42 du pays est sur le point d’expirer. Les autorités exhortent les gens à entrer légalement aux États-Unis, mais le système déjà tendu a du mal à suivre les cas.

En vertu du droit américain et international, toute personne qui vient aux États-Unis peut demander l’asile. Mais l’administration Biden refuse désormais toute personne demandant l’asile qui n’a pas d’abord demandé protection dans un pays qu’elle a traversé ou n’a pas d’abord fait sa demande en ligne. C’est une version d’une politique de l’administration Trump qui a été annulée par les tribunaux et qui est impopulaire auprès de certains membres progressistes du Parti démocrate de Biden.

Des groupes de défense ont intenté une action en justice pour bloquer cette nouvelle règle quelques minutes avant son entrée en vigueur. Le procès, déposé devant le tribunal fédéral de San Francisco par le Center for Gender & Refugee Studies et d’autres groupes, allègue que l’administration Biden a « doublé » la politique proposée par Trump que le même tribunal a rejetée. L’administration a déclaré que sa nouvelle règle était sensiblement différente.

La démographie de ceux qui atteignent la frontière a changé ces dernières années, en raison de la pandémie et de facteurs tels que la criminalité, la corruption et le manque d’opportunités dans chaque pays.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils accepteraient jusqu’à 30 000 personnes par mois en provenance du Venezuela, d’Haïti, du Nicaragua et de Cuba, à condition qu’elles viennent par avion, aient un parrain et postulent d’abord en ligne. Le gouvernement autorisera également jusqu’à 100 000 personnes du Guatemala, d’El Salvador et du Honduras qui ont de la famille aux États-Unis si elles aussi postulent en ligne.

Une migrante transporte sa fille à travers le Rio Grande afin qu’elle puisse se rendre aux agents de la US Border Patrol avant la levée du titre 42, à Matamoros, au Mexique, jeudi. (Daniel Becerril/Reuters)

Sinon, les agents des frontières expulseront les personnes, qui seront renvoyées de l’autre côté de la frontière vers le Mexique. D’autres migrants peuvent également être autorisés à entrer s’ils postulent via l’application CBP One. À l’heure actuelle, 740 personnes par jour ont été autorisées à utiliser l’application, ce qui passe à 1 000 par jour.

Les responsables américains prévoient d’ouvrir 100 centres de migration régionaux dans l’hémisphère occidental.

Le syndicat des agents frontaliers fustige Biden

L’administration Biden a cherché à mettre fin au titre 42 il y a presque exactement un an, mais les contestations des procureurs généraux républicains de plusieurs États ont été autorisées devant les tribunaux, ce qui a retardé la décision. Les migrants ont été expulsés plus de 2,7 millions de fois en vertu du titre 42, un total qui comprenait de nombreux transgresseurs répétés

Malgré cela, le National Border Patrol Union a publié vendredi qu' »un homme est responsable de chaque élément, le pire restant à venir », à côté d’une photo du président Joe Biden.

Les migrants demandeurs d’asile qui ont été appréhendés sont traités par des agents de la US Border Patrol après avoir traversé l’Arizona depuis le Mexique, à Yuma, en Arizona, jeudi. (Getty Images)

« C’est de loin la pire catastrophe durable qu’un agent de BP, actif ou retraité, ait jamais vue à notre frontière », a déclaré le compte du syndicat.

À Matamoros, au Mexique, jeudi après-midi, des groupes ont traversé le fleuve Rio Grande dans des eaux à hauteur de menton. Certains portaient de minuscules bébés et des sacs d’effets personnels au-dessus de leur tête pour se rendre à Brownsville, au Texas.

À El Paso, au Texas, des centaines de migrants ont campé dans les rues du centre-ville pour essayer de savoir où aller après avoir traversé la frontière depuis Juarez, au Mexique.

Plus de migrants – y compris des familles avec de jeunes enfants enveloppés dans des couvertures en Mylar – attendaient d’être traités alors qu’ils étaient enfermés entre deux imposants murs frontaliers à San Diego, en face de Tijuana, au Mexique.

Même avant l’expiration du titre 42, les États-Unis étaient aux prises avec un grand nombre de migrants, certains politiciens républicains des États du sud les transportant vers les États du nord.

Les républicains reprochent à Biden d’avoir assoupli les politiques plus restrictives de Trump. Biden a reproché au Congrès de ne pas avoir adopté une réforme globale de l’immigration. À plusieurs reprises au cours des 15 dernières années, des pourparlers ont eu lieu sur une telle réforme, y compris à une occasion où Trump aurait reçu un financement important pour son mur frontalier sud souhaité.