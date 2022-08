Les restrictions commerciales de la Chine à Taiwan après la visite de Pelosi tombent dans l’océan

Taïwan est une démocratie autonome, mais Pékin considère l’île comme faisant partie de son territoire et comme une province séparatiste. La Chine affirme que Taïwan n’a pas le droit de mener des relations extérieures et a mis en garde pendant des semaines contre la visite de Pelosi.

Pékin a pris des mesures contre Taïwan à la suite de la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île au début du mois, malgré les avertissements de Pékin. Cela comprenait des suspensions d’importations d’agrumes taïwanais, de poisson congelé, de bonbons et de biscuits et d’exportations de sables naturels vers Taïwan.

Les blocages commerciaux de Pékin contre Taïwan affectent environ 0,04% de leurs échanges bilatéraux, ce qui renforce le fait que ces mouvements dans le livre de jeu de Pékin ont tendance à être plus politiques qu’économiques, ont déclaré des analystes.

La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, après son arrivée au bureau du président le 3 août 2022, à Taipei, Taïwan. La visite de Pelosi a exaspéré la Chine, qui considère l’île autonome comme la sienne et a répondu par des lancements d’essais de missiles balistiques au-dessus de Taipei pour la première fois, ainsi que par l’abandon de certaines lignes de dialogue avec Washington.

En ce qui concerne les importations de Taïwan en provenance de Chine continentale, plus de la moitié des 82 milliards de dollars échangés en 2021 étaient des machines électriques, des pièces électroniques et technologiques ainsi que des réacteurs et des chaudières nucléaires.

Quant aux exportations de Taïwan vers la Chine, 65% d’entre elles étaient également des biens similaires dans les machines électriques, les pièces électroniques et technologiques.