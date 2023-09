Les restrictions chinoises sur l’iPhone enlèvent 160 milliards de livres sterling à Apple alors que son rival Huawei lance son retour | Actualité économique

Apple a vu environ 200 milliards de dollars (160 milliards de livres sterling) perdre sa valeur après que la Chine a étendu ses restrictions sur l’utilisation de l’iPhone par les fonctionnaires.

Les actions du géant de la technologie ont chuté de 6,4 % au cours des deux derniers jours en réponse à l’ordre de Pékin à certains employés de l’État de cesser d’utiliser ces appareils.

Cette décision a alimenté les craintes Pomme et ses fournisseurs pourraient payer un prix commercial pour les tensions persistantes entre les NOUS et Chine et la concurrence croissante de son rival Huaweiqui vient de lancer deux nouveaux smartphones.

Cette décision intervient quelques jours seulement avant qu’Apple ne le fasse. lance son nouvel iPhone 15.

Et cela marque un retour du « champion national » chinois, après que l’activité smartphones de Huawei ait subi un ralentissement lorsque l’entreprise a été placée sur une liste noire commerciale pour des raisons de sécurité nationale en 2019.

Il a été rapporté que des responsables d’agences du gouvernement central et d’entreprises publiques ont reçu l’ordre de ne pas utiliser iPhone ou d’autres téléphones de marque étrangère.

Un employé d’une entreprise concernée a déclaré à l’agence de presse Reuters que l’interdiction avait également été étendue aux visiteurs.

La source a déclaré que l’entreprise versait jusqu’à 200 yuans (22 £) à son personnel pour passer à des marques locales.

Bien que le nombre d’employés du gouvernement central ne soit pas rendu public, Bank of America estime qu’une telle interdiction pourrait réduire les ventes d’iPhone jusqu’à 10 millions par an, contre un total annuel d’environ 50 millions en Chine.

Image:

Huawei vient de lancer deux nouveaux smartphones





En revanche, les ventes de smartphones de Huawei, tirées par le nouveau Mate 60 Pro, pourraient bondir de 65% cette année pour atteindre 38 millions, en l’absence de certains « risques non commerciaux », a déclaré Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities.

Victoria Scholar d’Interactive Investor, une plateforme d’investissement britannique, a déclaré : « Pékin cherche à réduire sa dépendance à l’égard de la technologie américaine, mais cette (interdiction) constitue un obstacle important pour Apple, car la Chine est son plus grand marché international et représente environ 20 %. de ses revenus. »

Interrogé sur l’interdiction lors d’un point de presse quotidien à Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que « les produits et services de n’importe quel pays sont les bienvenus sur le marché chinois à condition qu’ils soient conformes aux lois et réglementations chinoises ».

En savoir plus:

Des baskets Apple rares sont mises en vente

Apple poursuivi pour 1 milliard de dollars par des développeurs d’applications basés au Royaume-Uni

Plusieurs analystes de Wall Street ont déclaré que les restrictions montraient que même une entreprise entretenant de bonnes relations avec le gouvernement et une forte présence dans la deuxième économie mondiale n’était pas à l’abri des frictions entre les deux pays.

Ces problèmes se sont accentués ces dernières années alors que Washington cherche à limiter l’accès de la Chine aux avancées clés, notamment à la technologie de pointe en matière de puces, tandis que Pékin cherche à réduire sa dépendance à l’égard de la technologie américaine.

Le département américain du Commerce recherche plus d’informations sur le « caractère et la composition » de la nouvelle puce du Mate 60 Pro, qui, selon certains, n’aurait pas pu être produite sans une technologie américaine interdite.