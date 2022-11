Les restrictions américaines à l’exportation de puces puissantes vers la Chine font mal maintenant, mais devraient s’avérer haussières à long terme

On comprend pourquoi les États-Unis ont ressenti le besoin d’agir rapidement pour garder les semi-conducteurs puissants hors des mains du gouvernement chinois. Il est préférable de bouger en position de force avant qu’il ne soit trop tard. Cependant, en tant qu’actionnaires d’actions de puces, cela fait toujours mal. Comme vous vous en souvenez peut-être, Club holding Nvidia (NVDA) a été particulièrement touché il y a environ 2 mois et demi lorsque l’administration Biden a restreint les exportations des puces américaines les plus avancées vers la Chine de peur qu’elles ne soient cooptées à des fins militaires. La Deutsche Bank a plongé lundi dans la guerre froide des semi-conducteurs entre les États-Unis et la Chine dans une note de recherche, expliquant comment l’industrie en est arrivée là où elle en est actuellement et ce que cela pourrait signifier d’aller plus loin. Tout en réduisant notre exposition aux puces Club ces derniers temps, nous avons conservé de petites positions dans Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) et Qualcomm (QCOM) car les semi-conducteurs sont au cœur de la technologie qui fait fonctionner notre monde moderne. Pour les investisseurs, en particulier pour ceux qui se concentrent sur le court terme, il est facile de critiquer la récente grève du gouvernement américain contre la Chine, qui limite les ventes de puces qui dépassent certains seuils de performance et interdit à ceux qui ont la citoyenneté américaine de soutenir les propres efforts de la Chine pour développer des puces avancées. . Après tout, les deux pays ont prospéré ces dernières années grâce à une relation symbiotique : les États-Unis conçoivent la puce et un mélange d’entreprises situées aux États-Unis et à Taïwan les fabriquent, la Chine étant l’un des principaux acheteurs. Cependant, d’un point de vue américain – et sans doute l’un des investisseurs à plus long terme qui comprennent que parfois les gains futurs nécessitent des douleurs à court terme, la décision d’agir maintenant et de ne plus tarder est logique. Les analystes de la Deutsche Bank ont ​​souligné que l’industrie a des points d’étranglement clés, notamment dans la région très controversée de Taïwan, appelant que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, souvent appelée TSMC, représente “54% de la production totale de semi-conducteurs et 90% de production de puces de pointe.” Nous voulons nous concentrer sur les puces avancées, car elles représentent le gros risque pour l’ordre mondial actuel si elles tombaient entre de mauvaises mains. La Deutsche Bank a offert un peu plus de contexte historique dans sa note, écrivant qu’en raison d’un changement de chaîne d’approvisionnement au milieu des années 1970 ainsi que d’un sous-investissement national et d’une concurrence accrue, la fabrication ou la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis, la part de marché est passée de 37% en 1990 à 12% actuellement. Dans le même temps, la part de la Chine dans l’industrie manufacturière est passée de 1 % à 15 % maintenant, le pays se fixant auparavant l’objectif d’être autosuffisant à 70 % d’ici 2025. Comme nous l’avons vu tout au long de la pandémie, aussi amical que les deux pays mondiaux les superpuissances économiques peuvent sembler à la surface – mais peut-être pas autant ces derniers temps – les intérêts personnels des deux vont toujours avoir la priorité. En conséquence, il est tout simplement trop risqué de permettre à la Chine d’acquérir continuellement une position de contrôle croissante sur le processus de fabrication des semi-conducteurs. Agir ainsi reviendrait à mettre les États-Unis à la merci de leur principal challenger sur la scène mondiale. Des entreprises américaines telles que Nvidia et AMD pourraient dominer dans la conception de puces de pointe, les analystes de la Deutsche Bank notant que les États-Unis détiennent 41% “de part de marché des équipements de fabrication de semi-conducteurs et 85% des logiciels d’automatisation de la conception électronique”. Cependant, cela ne servira à rien si nous ne pouvons pas fabriquer ces conceptions. Pour cette raison, nous pensons que, aussi douloureux que cela puisse être à court terme, les États-Unis n’ont pas tort de bloquer l’avancée de la Chine. En limitant l’accès de la Chine à la technologie américaine de pointe, les États-Unis rendent effectivement l’objectif de 2025 de la Chine beaucoup plus difficile à atteindre, si c’est même possible à ce stade. Après tout, il n’est pas simple de reproduire le type d’équipement produit par les fabricants de biens d’équipement américains. Enfin, n’oubliez pas qu’en raison des dernières restrictions, les citoyens américains risquent de perdre leur citoyenneté s’ils choisissent d’aider la Chine à poursuivre ses objectifs de production de puces avancées. Ainsi, non seulement les États-Unis limitent ce qui est exporté vers la Chine, mais le gouvernement prend également des mesures matérielles pour bloquer la capacité de la Chine à se développer en interne. Parallèlement à ces actions défensives, nous sommes heureux de voir davantage de soutien interne à l’industrie des semi-conducteurs. Lundi, comme l’a rapporté Reuters, le fondateur de TSMC, Morris Chang, a affirmé que bien que les plans ne soient pas encore finalisés, la société “prévoit de produire des puces avec une technologie avancée de 3 nanomètres dans sa nouvelle usine dans l’État américain de l’Arizona”. Compte tenu des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, alors que les semi-conducteurs deviennent de plus en plus omniprésents dans notre vie quotidienne et nos applications de sécurité nationale, et le risque de tremblement de terre dans la région, nous pensons qu’il va de soi que les futurs investissements de TSMC pourraient être concentrés en dehors de la Chine. atteindre, même si ce n’est pas directement aux États-Unis en raison de facteurs tels que des coûts de main-d’œuvre relativement élevés. Comme le soulignent à juste titre les analystes de la Deutsche Bank : « En retardant la capacité de la Chine à fabriquer des puces haut de gamme – à mesure que le développement des puces avancées progresse aux États-Unis à un rythme rapide – la puissance de calcul de la Chine prendra de plus en plus de retard ». C’est pourquoi nous pensons que même si la douleur à court terme peut être aiguë, l’optimisme est justifié dans une perspective à plus long terme, les analystes faisant valoir que “à long terme, en supposant des pressions concurrentielles plus faibles de l’industrie chinoise avancée des semi-conducteurs, nous nous attendons à ce que les États-Unis les entreprises augmenteront probablement leur part de marché.” Les semi-conducteurs sont au cœur de presque toutes les tendances de croissance séculaires auxquelles on peut penser, qu’il s’agisse du cloud computing, de la conduite autonome, de l’automatisation des entrepôts, des innovations en matière d’énergie durable et des outils nécessaires pour faire progresser l’agriculture durable. Ils sont littéralement les éléments constitutifs de ce que beaucoup, y compris le Forum économique mondial, ont appelé la quatrième révolution industrielle. Ainsi, alors que les cycles de puces vont et viennent, il est logique d’avoir une participation dans l’industrie dans votre portefeuille. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles malgré la réduction récente de nos positions de puces (et la sortie de Marvell Technology) en raison de préoccupations à court terme, nous ne pouvions tout simplement pas justifier de nous éloigner complètement du secteur. Cependant, pour le moment, les États-Unis ont le dessus – et par conséquent, nous pensons qu’il est juste d’agir maintenant et de prendre n’importe quelle douleur à court terme afin de mieux assurer la domination continue de l’industrie sur la route. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA, AMD et QCOM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. NVIDIA DRIVE Thor, l’ordinateur centralisé de nouvelle génération de la société pour la conduite autonome et assistée et l’infodivertissement en voiture, est présenté dans une image de document obtenue le 20 septembre 2022. Nvidia | via Reuters