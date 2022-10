Les restrictions américaines à l’exportation de puces pourraient entraver les objectifs de la Chine en matière de semi-conducteurs

“Il n’y a pas de retour en arrière”, a déclaré Abishur Prakash, co-fondateur du Center for Innovating the Future, une société de conseil, à CNBC.

Vendredi, le département américain du Commerce a introduit des règles radicales visant à empêcher la Chine d’obtenir ou de fabriquer des puces et des composants clés pour les superordinateurs, dans ce qui est considéré comme une énorme escalade des tensions entre Pékin et Washington dans le domaine technologique.

Les ambitions de la Chine de stimuler son industrie nationale des puces sont probablement devenues plus difficiles et coûteuses après que les États-Unis ont lancé certains de leurs contrôles à l’exportation les plus étendus liés à la technologie contre Pékin.

“Les dernières règles sur les puces sont un signe que Washington n’essaie pas de reconstruire les relations avec Pékin. Au lieu de cela, les États-Unis indiquent clairement qu’ils prennent cette concurrence plus au sérieux qu’ils ne l’ont jamais fait et sont prêts à prendre des mesures qui étaient autrefois impensables, “, a déclaré Prakash.

Alors que les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis se sont intensifiées au cours des dernières années, la technologie, et en particulier les domaines sensibles comme les puces, ont été entraînées dans la bataille.

Les semi-conducteurs comptent parmi les produits technologiques les plus importants. Ils vont dans tout, des smartphones aux voitures et aux réfrigérateurs. Mais ils sont également considérés comme essentiels aux applications militaires et à l’avancement de l’intelligence artificielle.

Les États-Unis, bien que forts dans de nombreux secteurs du marché, ont perdu leur domination dans le secteur manufacturier. Au cours des 15 dernières années environ, Taïwan TSMC et le sud-coréen Samsung en sont venus à dominer la fabrication des semi-conducteurs les plus avancés au monde. Intel le plus grand fabricant de puces des États-Unis, est loin derrière.

Washington a déjà utilisé cette soi-disant règle du produit direct étranger sur l’affiche des tensions technologiques américano-chinoises de l’ère Trump – Huawei. En vertu de ces règles, Huawei a été coupé des puces les plus avancées que TSMC fabriquait et qui étaient conçues pour ses smartphones. Huawei, qui était autrefois l’acteur numéro un sur le marché des smartphones, a vu son activité de combinés paralysée.

Pendant ce temps, d’autres pays pourraient subir des pressions pour ne pas expédier certains équipements en Chine. Par exemple, les dernières règles signifient que les entreprises devront obtenir des licences pour expédier des machines aux fonderies chinoises si ces installations fabriquent certaines puces de mémoire ou semi-conducteurs logiques de 16 nanomètres, 14 nanomètres ou moins.

Le chiffre nanométrique fait référence à la taille de chaque transistor individuel sur une puce. Plus le transistor est petit, plus il peut en contenir sur un seul semi-conducteur. En règle générale, une réduction de la taille du nanomètre peut produire des puces plus puissantes et plus efficaces.

Le fabricant de puces le plus avancé de Chine, Semiconductor Manufacturing International Co. ou SMIC, fabrique actuellement des puces de 7 nm, mais pas à grande échelle. Il est générations derrière TSMC et Samsung qui ont une feuille de route pour fabriquer des puces 2 nm.

Mais pour fabriquer des puces de cette sophistication à grande échelle, avec des coûts inférieurs et une plus grande fiabilité, SMIC et d’autres fonderies chinoises devront mettre la main sur un kit spécifique appelé machine de lithographie aux ultraviolets extrêmes. La société néerlandaise ASML est la seule entreprise au monde capable de fabriquer cette machine essentielle.

S’il tombe sous les restrictions à l’exportation des États-Unis ou subit des pressions de Washington pour ne pas vendre aux entreprises chinoises, cela pourrait entraver les progrès des fabricants de puces du pays.

ASML souligne la complexité de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

« La production de semi-conducteurs est une chaîne d’approvisionnement hyper mondialisée. Être coupée de ce moteur signifiera que les entreprises chinoises doivent “réinventer la roue” au niveau national. L’industrie chinoise des semi-conducteurs aura besoin d’une injection de capitaux et de talents beaucoup plus importante pour absorber ce choc », a déclaré Kotasthane.

Mais ce sera une montée difficile.

Kotasthane a déclaré que la Chine sera en mesure de fabriquer des puces avancées même sans les machines d’ASML “mais le rendement sera bien inférieur, ce qui signifie des coûts plus élevés et une fiabilité moindre”.

Pendant ce temps, les entreprises chinoises devront s’appuyer sur des alternatives nationales “bas de gamme” pour les outils de conception, a déclaré Kotasthane, qu’elles auraient généralement obtenues auprès d’entreprises américaines et japonaises.

Les dernières règles de Washington exigent également que toute «personne américaine» obtienne une licence si elle souhaite soutenir le développement ou la production de semi-conducteurs dans certaines installations de fabrication basées en Chine. Cela coupe effectivement un pipeline clé de talents américains vers la Chine.

“Réinventer la roue sera beaucoup plus coûteux maintenant”, a déclaré Kotasthane.