L’Allemagne, comme d’autres États membres de l’Union européenne, a pris du retard dans son programme de déploiement de la vaccination par rapport à des pays comme le Royaume-Uni, Israël et les États-Unis. Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a averti vendredi que «Il n’y a pas encore assez de vaccins en Europe pour arrêter la troisième vague [of the virus] par les seules vaccinations. » Il a ajouté que l’Allemagne et l’UE « Peut même devoir reculer » pour freiner la propagation de Covid-19.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy