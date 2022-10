Les restes retrouvés dans la rivière Oklahoma appartiennent à 4 hommes disparus

OKMULGEE, Okla. (AP) – Quatre hommes de l’Oklahoma qui ont été vus pour la dernière fois à vélo il y a plus d’une semaine ont été abattus et démembrés, a annoncé la police lundi, et un homme considéré comme une personne d’intérêt a depuis disparu.

Le chef de la police d’Okmulgee, Joe Prentice, a déclaré que les corps retrouvés à la fin de la semaine dernière dans la rivière Deep Fork sont ceux des quatre amis disparus : Mark Chastain, 32 ans, Billy Chastain, 30 ans, Mike Sparks, 32 ans et Alex Stevens, 29 ans.

Les hommes auraient quitté une maison à Okmulgee à bicyclette le soir du 9 octobre. Le chef de la police a déclaré que la cause officielle du décès était en attente mais que les quatre hommes avaient des blessures par balle et que leurs corps avaient été démembrés.

La police a interrogé vendredi un homme qui possède une casse dans la région, mais cet homme a depuis été porté disparu et pourrait être suicidaire, a déclaré Prentice. Aucune accusation n’a été déposée.

Les corps ont été découverts vendredi après qu’un passant a vu quelque chose de suspect dans la rivière près d’un pont, a indiqué la police. Les vélos n’ont pas encore été retrouvés, a déclaré Prentice.

Les hommes venaient tous d’Okmulgee, qui compte environ 11 000 habitants et se trouve à environ 65 kilomètres au sud de Tulsa.

The Associated Press