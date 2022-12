Les restes perdus du dernier tigre de Tasmanie enfin retrouvés, cachés à la vue de tous

Le dernier tigre de Tasmanie connu est mort dans un zoo en 1936. Les restes du thylacine ont été mal identifiés pendant des décennies, mais une équipe de chercheurs a redécouvert ses os et sa peau cachés à la vue de tous dans un collection au Tasmanian Museum and Art Gallery à Hobart.

Musée et galerie d’art de Tasmanie



Les animaux disparus étaient des marsupiaux carnivores originaires d’Australie. Ils ressemblaient à un croisement entre un chien et un chat avec des rayures ressemblant à des tigres sur le dos. Les animaux ont conservé leur emprise sur l’imaginaire populaire, avec observations non confirmées (et peu probables) dans la nature.

L’histoire du dernier thylacine est emmêlée. C’était une vieille femelle capturée par le trappeur Elias Churchill. Il l’a ensuite vendue au zoo de Beaumaris en 1936. Après sa mort, le corps du thylacine a été envoyé au Tasmanian Museum and Art Gallery. Son corps a été écorché et le squelette a été démonté pour montrer aux étudiants comment son anatomie fonctionnait. Mais à un moment donné, ça a tout simplement disparu.

Les chercheurs avaient déjà fouillé le musée à la recherche des restes, mais avaient conclu qu’ils avaient probablement été jetés.

Les dossiers étaient en effet sommaires. “La vente n’a pas été enregistrée ni rendue publique par le zoo car, à l’époque, le piégeage au sol était illégal et Churchill aurait pu être condamné à une amende”, a déclaré Robert Paddle lundi dans un communiqué du musée. Paddle est l’un des chercheurs qui a identifié les restes.

Les recherches reprennent grâce à la découverte d’un rapport de taxidermiste du musée sur le thylacine daté de 1936/1937. Un nouvel examen de toute la collection de tigres de Tasmanie du musée a finalement identifié la véritable origine des os et de la peau.

“Il est doux-amer que le mystère entourant les restes du dernier thylacine ait été résolu et qu’il ait été découvert qu’il faisait partie de la collection de TMAG”, a déclaré la directrice du musée, Mary Mulcahy.

Le thylacine correctement catalogué est maintenant exposé.

Les vestiges trouvés dans le musée ne sont peut-être pas le dernier chapitre de l’histoire de l’animal. La start-up de désextinction Colossal veut redonner vie aux tigres de Tasmanie. L’espoir est que le thylacine rôdera à nouveau dans la nature sauvage de la Tasmanie, et non plus seulement un souvenir dans les os, la peau et les vieilles images de films.