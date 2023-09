Les restes exhumés d’un cimetière de Tulsa alors que la recherche des victimes du massacre de 1921 a repris

OKLAHOMA CITY (AP) — Les archéologues ont exhumé les restes d’une personne et prévoient d’en exhumer une deuxième alors que la recherche des victimes du massacre racial de Tulsa en 1921 reprend dans un cimetière de Tulsa.

Les restes font partie des 22 ensembles trouvés lors des recherches en cours dans le cimetière d’Oaklawn, mais sont les seuls trouvés dans de simples cercueils en bois, comme décrit dans des articles de journaux, des certificats de décès et des registres de pompes funèbres, a déclaré jeudi l’archéologue de l’État de l’Oklahoma, Kary Stackelbeck.

« Cela suggère essentiellement que nous avions un certain nombre d’individus mâles adultes qui étaient censés être enterrés dans de simples cercueils en bois », a déclaré Stackelbeck.

Un ensemble a été transporté jeudi dans un laboratoire médico-légal sur place et le second doit être fouillé vendredi, a déclaré Stackelbeck. Tous deux sont des adultes, bien que leur sexe n’ait pas été immédiatement connu.

Les dernières recherches ont débuté le 5 septembre et constituent la troisième fouille de ce type à la recherche des restes des 75 à 300 Noirs tués lors du massacre de 1921 aux mains d’une foule blanche qui s’est abattue sur la section noire de Tulsa – Greenwood.

Plus de 1 000 maisons ont été incendiées, des centaines d’autres ont été pillées et détruites et un quartier d’affaires prospère connu sous le nom de Black Wall Street a été détruit.

Aucun des restes n’a été confirmé comme victime des violences.

Des recherches antérieures ont abouti à la localisation de 66 ensembles de restes et à l’envoi de 22 à Intermountain Forensic à Salt Lake City dans le but de les identifier.

Sur ces 22, six ensembles de restes ont produit des profils généalogiques génétiques qui ont été liés à des noms de famille potentiels et à des lieux d’intérêt, selon le maire de Tulsa, GT Bynum. Les enquêteurs ont retracé les noms de famille associés aux corps dans au moins sept États : Caroline du Nord, Géorgie, Texas, Mississippi, Louisiane, Oklahoma et Alabama.

La zone de recherche a été choisie après que le radar pénétrant dans le sol ait trouvé ce qui semblait être des pierres tombales « de fortune », telles que des briques dressées et des pots de fleurs alignés, a déclaré Stackelbeck.

La recherche se déroulerait dans ou à proximité de la zone où un homme nommé Clyde Eddy a déclaré dans les années 1990 que, alors qu’il était un garçon de 10 ans, il avait vu des corps noirs se préparer pour l’enterrement peu après le massacre, mais qu’on lui avait dit de partir. la région, selon Stackelbeck.

Bynum, qui a proposé pour la première fois de rechercher les victimes en 2018, puis a budgétisé 100 000 $ pour le financer après que les recherches précédentes n’ont pas permis de trouver des victimes, a déclaré au début des fouilles en cours qu’essayer de retrouver des personnes qui ont été tuées et enterrées il y a plus de 100 ans est un défi.

« Ce n’est pas que nous essayons de trouver une aiguille dans une botte de foin, c’est que nous essayons de trouver une aiguille dans une pile d’aiguilles », a déclaré Bynum. «Nous essayons de retrouver les personnes qui ont été assassinées et enterrées dans un cimetière… sans l’intention d’être retrouvées.»

Les trois survivants connus du massacre font appel d’une décision qui a rejeté leur action en justice demandant réparation à la ville et aux autres accusés pour la destruction du quartier noir, autrefois prospère.

Ken Miller, Associated Press