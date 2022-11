Les restes d’une victime d’homicide de 1990 retrouvés : GRC de Prince George

Avertissement : Cette histoire contient des détails que certains pourraient trouver dérangeants

Des gendarmes de Prince George, en Colombie-Britannique, affirment que des restes humains trouvés dans un parc de la ville en octobre ont été identifiés comme étant ceux d’une femme tuée il y a plus de 30 ans.

La police et le service des coroners de la Colombie-Britannique ont identifié les restes – qui ont été retrouvés par un membre du public à Connaught Hill en octobre – comme appartenant à Donna Charlie, selon un communiqué de presse de la GRC de Prince George.

Charlie a été tuée en 1990 et un jury a reconnu son petit ami de l’époque, Gerald Smaaslet, coupable de meurtre au deuxième degré. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a par la suite annulé cette condamnation et ordonné un nouveau procès, auquel cas Smaaslet a plaidé coupable d’homicide involontaire, selon des documents judiciaires.

“Bien que cette enquête initiale ait abouti à une condamnation, le dossier est resté ouvert auprès de notre unité des personnes disparues jusqu’à ce que le dernier des restes soit retrouvé”, a déclaré le cap. Jennifer Cooper dans le communiqué.

La police n’a partagé aucun détail supplémentaire sur l’affaire, affirmant seulement que la famille de Charlie avait été informée de la découverte de sa dépouille.



COMMENT DONNA CHARLIE EST MORT

De plus amples informations sur la mort de Charlie peuvent être trouvées dans un jugement de 2007 contre Smaaslet, dans lequel il a été déclaré délinquant dangereux et condamné à « la détention au pénitencier pour une durée indéterminée ».

Selon la décision du tribunal, Charlie a été portée disparue par sa sœur en septembre 1990. Elle avait été vue pour la dernière fois en train de quitter Ingenika, en Colombie-Britannique, avec Smaaslet le 30 août 1990.

Les documents judiciaires indiquent que Smaaslet et Charlie se sont enregistrés au Sportsman Hotel de Prince George le 31 août 1990. Elle a été vue vivante pour la dernière fois le 2 septembre 1990, lorsque le directeur de l’hôtel “a vu que leur chambre était considérablement endommagée et que Mme . Charlie avait un visage ensanglanté”, selon la décision.

Le 3 septembre, Smaaslet a dit au personnel de l’hôtel qu’il ne voulait pas être dérangé, et le 4 septembre, il est parti.

“Le lendemain, le personnel de nettoyage a trouvé une horrible puanteur dans la chambre et des taches de sang sur les murs, le sol, la chaise, la literie et dans la salle de bain”, indique la décision du tribunal. “Il y avait un trou de la taille d’une tête avec des cheveux et du sang dans les carreaux de céramique autour de la baignoire, et les robinets et la tringle de douche étaient cassés.”

Les documents judiciaires indiquent que Smaaslet a caché le corps de Charlie dans les buissons derrière l’hôtel jusqu’au 7 septembre, date à laquelle lui et un neveu s’en sont débarrassés.

“Ils ont creusé une tombe peu profonde dans le parc Ingledew en face de l’hôtel”, indique la décision. “Alors qu’ils traînaient son corps en décomposition jusqu’à la tombe, sa tête s’est détachée. Ils ont mis la tête dans un seau blanc qu’ils ont trouvé dans un immeuble voisin et l’ont enterré à proximité dans le parc Connaught.”

Bien que le corps de Charlie ait été retrouvé en 1991, sa tête n’avait pas été retrouvée à la date de la décision de 2007.

“En raison de l’état avancé de décomposition et de la tête manquante, la cause du décès n’a pas pu être déterminée”, indique la décision.