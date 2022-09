Les restes d’une “femme vampire” avec une faucille sur le cou et un orteil cadenassé découverts en Pologne

Dans une scène plutôt macabre – similaire aux émissions de télévision populaires sur les vampires – des chercheurs ont découvert les restes d’une prétendue “femme vampire” en Pologne, a rapporté Mirror News. Les archéologues d’un cimetière du XVIIe siècle à Pien, en Pologne, ont déterré les restes d’une femme avec une faucille de fer placée au-dessus de son cou; une coutume pratiquée par ceux qui croient que les morts peuvent ressusciter. La faucille aurait facilement décapité la femme si elle s’était assise – hypothétiquement bien sûr. Les restes ont également amené les archéologues à croire que la femme avait peut-être été initialement accusée d’être un vampire en raison d’une dent saillante à l’avant de sa bouche; une croyance commune du XVIIe siècle rapportée par The First News.

Pour les non-initiés, les vampires – en particulier dans le folklore européen – sont appelés des morts-vivants qui se nourrissent et survivent grâce au sang humain. Plusieurs films et émissions de télévision ont été basés sur des vampires avec une grande appréciation populaire. Cependant, aux XVIIe et XVIIIe siècles, des hommes et des femmes étaient persécutés au moindre soupçon d’être des « vampires ». Cependant, les universitaires ont des opinions divergentes et il n’y a pas de consensus scientifique sur la façon dont les gens ont été classés comme “vampires”.

L’équipe d’archéologie – composée du professeur Dariusz Poliński et d’une équipe de chercheurs de l’Université Nicolaus Copernicus – a trouvé les restes de la femme et a reconnu la faucille comme un outil agricole populaire. Il était couramment utilisé par les Polonais superstitieux dans les années 1600 pour tenter de retenir un “vampire”.

De plus, le professeur Poliński a déclaré au Daily Mail que la femme décédée avait également un cadenas enroulé autour de son orteil. Le cadenas était couramment utilisé dans les années 1600 en Pologne lors des cérémonies funéraires pour symboliser « l’impossibilité de revenir ». Les chercheurs n’ont pas révélé l’âge de la femme à sa mort, mais ont révélé qu’un bonnet de soie sur son crâne avait été retrouvé, ce qui signifie qu’elle avait un statut social élevé.

Selon le magazine Smithsonian, les résidents d’Europe de l’Est ont d’abord eu peur des vampires au 11ème siècle. Ils croyaient que certaines personnes décédées sortiraient de la tombe comme des monstres suceurs de sang.

