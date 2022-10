Les restes d’une femme enceinte assassinée par son mari il y a plus de 20 ans découverts lors de fouilles dans un jardin

Les restes d’une femme assassinée par son mari il y a plus de 20 ans au Royaume-Uni ont récemment été retrouvés lors d’une fouille de jardin dans le Dorset, en Angleterre, selon la police locale.

Debbie Griggs avait 34 ans et était enceinte en mai 1999 lorsqu’elle a été portée disparue de son domicile à Deal, Kent, par son mari, Andrew Griggs.

Andrew Griggs, 60 ans, a nié toute responsabilité dans la disparition de sa femme, mais a été reconnu coupable de meurtre et condamné à perpétuité en octobre 2019 après que des détectives des affaires froides de la Direction des crimes graves du Kent et de l’Essex ont enquêté sur l’affaire.

Les procureurs ont fait valoir qu’Andrew Griggs avait “le plus de raisons” de faire disparaître sa femme au milieu d’allégations selon lesquelles il avait une liaison avec une fille de 15 ans et pour des raisons commerciales, selon la BBC. Il a été emprisonné à perpétuité avec un minimum de 20 ans.

Lorsque des agents agissant sur une pointe ont fouillé le jardin d’une propriété dans le Dorset le 5 octobre, ils ont trouvé des restes humains, y compris des fragments de dents, selon l’annonce de la police du Kent. Andrew Griggs a déménagé dans la propriété en juillet 2001 après la fin de l’enquête initiale sur la disparition de Debbie Griggs.

Un odontologue a confirmé que les fragments de dents trouvés dans le jardin appartenaient à Debbie Griggs lors d’un examen post-mortem effectué le 14 octobre.

Les enquêteurs ont l’intention de mener d’autres tests pour déterminer la cause du décès de Debbie Griggs et découvrir comment sa dépouille a été enterrée sur la propriété.

“Cela fait maintenant plus de 20 ans que Debbie Griggs a été assassinée par son mari, mais nous n’avons jamais perdu l’espoir de retrouver un jour sa dépouille et de donner à ses proches un peu de calme”, ​​a déclaré l’inspecteur-détective en chef Neil Kimber du Kent et de l’Essex. Direction des crimes graves dans un communiqué.

“Andrew Griggs a nié être responsable de la disparition de sa femme, mais cette découverte est une preuve supplémentaire qu’il mentait depuis le début, provoquant une angoisse encore plus grande pour tous ceux qui connaissaient et aimaient Debbie. Alors qu’ils continuent à pleurer sa perte tragique à ce jour, j’espère ils peuvent être rassurés de savoir qu’elle peut maintenant être enterrée”, a poursuivi Kimber.

“Nous continuerons à tenir la famille de Debbie au courant de l’avancement de nos enquêtes en cours et à leur fournir un soutien en cette période difficile”, a déclaré Kimber.