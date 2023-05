Les restes d’un vétéran de la Marine tué en Ukraine rapatrié aux États-Unis

NEW YORK (AP) – La dépouille d’un vétéran de la marine américaine porté disparu en Ukraine depuis plus d’un an est revenue aux États-Unis vendredi et s’est dirigée vers sa ville natale dans l’est de la Caroline du Nord.

Un avion de Turkish Airlines en provenance d’Istanbul avec la dépouille du capitaine de vaisseau à la retraite Grady Kurpasi a atterri à l’aéroport international John F. Kennedy de New York en début de soirée. Ils ont été embarqués dans un jet privé à destination de Wilmington, en Caroline du Nord.

Kurpasi, un vétéran de la guerre en Irak âgé de 50 ans, s’est porté volontaire en février 2022 pour aider à évacuer les résidents ukrainiens et a ensuite combattu dans la Légion étrangère ukrainienne, selon la Weatherman Foundation, le groupe qui a localisé ses restes et les a rapatriés.

Il a été vu pour la dernière fois en avril 2022 après avoir enquêté sur la source de coups de feu avec d’autres volontaires dans le sud de l’Ukraine et a été déclaré mort le mois dernier par le département d’État américain.

« Il existe un lien tacite entre ceux qui servent en uniforme », a déclaré la présidente de la Weatherman Foundation, Meghan Mobbs, qui a dirigé les efforts pour récupérer la dépouille de Kurpasi. « Si vous donnez votre vie au combat, vos compatriotes américains supporteront n’importe quel fardeau pour vous ramener à la maison. »

The Associated Press