Les restes d’un soldat décédé dans un camp de prisonniers de guerre japonais de la Seconde Guerre mondiale identifié

BOSTON (AP) – Des experts ont identifié les restes d’un soldat du Massachusetts décédé dans un camp de prisonniers de guerre japonais aux Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale, a annoncé lundi l’armée.

Circuit de l’armée. Arthur L. Pierce, 26 ans, de Malden, a été pris en compte en juillet grâce à une analyse de l’ADN mitochondrial ainsi qu’à une analyse anthropologique et à des preuves circonstancielles, a déclaré la Defense POW / MIA Accounting Agency dans un communiqué.

Pierce était membre du 803e bataillon du génie impliqué dans les combats sur la péninsule de Bataan en 1942. Il faisait partie des milliers de militaires américains et philippins capturés et détenus dans des camps de prisonniers de guerre après avoir survécu à la marche de la mort de Bataan de 105 kilomètres.

Pierce a été détenu au camp de Cabanatuan où lui et les autres prisonniers de guerre ont enduré la malnutrition et des épidémies de paludisme et de dysenterie. Il est mort de maladie le 19 juillet 1942 et a été enterré dans une fosse commune, a indiqué la DPAA.

Ces restes ont été déplacés après la guerre dans un mausolée militaire temporaire près de Manille. Douze ensembles de restes ont été identifiés en 1947 et les autres ont été enterrés au cimetière et mémorial américain de Manille. Les restes ont été exhumés en 2018 et envoyés à Hawaï pour une analyse plus approfondie.

La DPAA a annoncé la semaine dernière que Army Air Forces Pvt. Joseph E. Lescaut, de Cambridge, Massachusetts, également décédé à Cabanatuan après la marche de la mort de Bataan, avait également été retrouvé récemment.

Pierce sera enterré à Augusta, dans le Maine, à une date ultérieure, a annoncé la DPAA.

The Associated Press